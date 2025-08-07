Ошибочный перевод денег обернулся срывом поставок дронов ВСУ

Поставки комплектующих для украинских БПЛА в Сумскую область были сорваны из-за ошибочного банковского перевода на $71,5 тысячи (5,7 млн рублей), передает РИА Новости со ссылкой на украинские судебные документы. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Его фигурантом является владелец компании ТОВ «АТЕЙ Технолоджи» Егор Голявко.

В материале сказано, что 5 июня местная воинская часть перевела 10 074 900 гривен (19,4 млн рублей) компании ТОВ «КБ АТЕЙ» в рамках контракта № 159 от 28 мая на закупку комплектующих для БПЛА. В тот же день по ошибке 2 999 763 гривны (около $71,5 тысячи) поступили на счет фирмы Голявко. Ошибка произошла из-за схожести названий.

Владелец компании ТОВ «КБ АТЕЙ» связался с Голявко и попросил его вернуть средства. Тот пообещал разобраться и на следующий день заявил, что такие деньги не поступали. С 12 июня Голявко не выходит на связь. Следствие установило, что 5 июня все средства были выведены на счета Голявко.

Ранее сообщалось, что у Вашингтона имеется лимит на поставки оружия Киеву. Уточнялось, что Соединенные Штаты внимательно отслеживают объемы военной помощи, чтобы она не обернулась ослаблением собственного военного потенциала.