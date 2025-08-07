Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 09:02

Ошибочный перевод денег обернулся срывом поставок дронов ВСУ

Ошибочный перевод $71,5 тысячи сорвал поставки дронов ВСУ

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Поставки комплектующих для украинских БПЛА в Сумскую область были сорваны из-за ошибочного банковского перевода на $71,5 тысячи (5,7 млн рублей), передает РИА Новости со ссылкой на украинские судебные документы. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Его фигурантом является владелец компании ТОВ «АТЕЙ Технолоджи» Егор Голявко.

В материале сказано, что 5 июня местная воинская часть перевела 10 074 900 гривен (19,4 млн рублей) компании ТОВ «КБ АТЕЙ» в рамках контракта № 159 от 28 мая на закупку комплектующих для БПЛА. В тот же день по ошибке 2 999 763 гривны (около $71,5 тысячи) поступили на счет фирмы Голявко. Ошибка произошла из-за схожести названий.

Владелец компании ТОВ «КБ АТЕЙ» связался с Голявко и попросил его вернуть средства. Тот пообещал разобраться и на следующий день заявил, что такие деньги не поступали. С 12 июня Голявко не выходит на связь. Следствие установило, что 5 июня все средства были выведены на счета Голявко.

Ранее сообщалось, что у Вашингтона имеется лимит на поставки оружия Киеву. Уточнялось, что Соединенные Штаты внимательно отслеживают объемы военной помощи, чтобы она не обернулась ослаблением собственного военного потенциала.

дроны
ВСУ
мошенничество
поставки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«С трех сторон»: российские военные взяли ВСУ в «клещи» у Константиновки
В Совбезе России назвали тему переговоров делегаций РФ и Белоруссии
Нейросеть за два дня нашла тело человека, который год был в розыске
Малайзийский монарх протестировал российский автомобиль
Озвучен устраивающий Кремль вариант перемирия с Украиной
Кошку спасли из-под завалов спустя две недели
В деле об убийстве троих лесничих появился новый подозреваемый
Узбекистан переехал к нам. Как живет деревня Сахарово с тысячами мигрантов
Путин принял в Кремле гостя из Азии
«Праздновать нечего»: Вассерман о «своем» Дне холостяка
Пасынку Намина продлили срок ареста
В ООН высказались о судьбе арестованной Кишиневом Гуцул
Упавшая на рельсы петербургского метро коляска попала на видео
«Чудовищная история»: Захарова осудила Киев за решение по обмену пленными
Колумбия захотела запретить наемничество
Невролог дал важный совет, как предотвратить деменцию
Водитель попытался остановить автобус своими силами и попал на видео
Эксперт раскрыл пользу от снятия моратория на РСМД для союзников России
Звезду мема про Bentley едва не обокрали в Лондоне
Фон дер Ляйен привела детали разговора с Зеленским
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Кабачки больше не жарю, нашла рецепт проще! Вкуснятина по-китайски с соусом
Общество

Кабачки больше не жарю, нашла рецепт проще! Вкуснятина по-китайски с соусом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.