Задержанные за попытку отравить бойца ВС России подростки дали показания

Двое подростков, задержанных в Новосибирской области по подозрению в покушении на убийство российского военнослужащего, дали признательные показания. По словам несовершеннолетних, они планировали отравить бойца ВС РФ. Агентство ТАСС опубликовало фрагменты допроса, предоставленные ЦОС ФСБ.

Задержан за покушение на убийство эсвэошника. Но фамилию, имя его не знаю, — сказал один из задержанных.

По версии следствия, подростки должны были нанести отравляющее вещество на дверную ручку автомобиля военного, чтобы тот погиб при контакте с ядом. Как рассказали задержанные, они нашли «заказ» в интернете. Их предполагаемый наниматель, представившийся Тимуром, использовал в Сети несколько разных имен. Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления и возможные связи задержанных.

Ранее в ЦОС ФСБ сообщили о предотвращении покушения на жизнь военнослужащего Минобороны. В спецслужбе выяснили, что преступление готовили подростки с использованием токсичных химических веществ. Они действовали по заданию украинских спецслужб.