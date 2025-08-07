Офицер ВСУ раскрыл неожиданную причину сдачи в плен

Пленный офицер Вооруженных сил Украины Сергей Носиковский заявил, что сдался российским войскам, так как обещал девушке вернуться живым. В беседе с РИА Новости он отметил, что был мобилизован в 80-ю десантно-штурмовую бригаду ВСУ и сдался в плен на Сумском направлении. В МО РФ данную информацию не комментировали.

Я бы хотел на обмен вернуться к своей семье и к своей любимой девушке. Хочу сказать, что очень ее люблю и очень скучаю, хочу поскорее к ней вернуться. И в принципе, сдался я, потому что обещал ей вернуться живым, — сказал пленный.

Ранее помощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский сообщал, что третий этап обмена пленными между Россией и Украиной не начался из-за отказа Киева забирать тысячу военнослужащих ВСУ. По его словам, из-за этого также тяжело проходил второй обмен.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев и Москва договорились об обмене 1200 военнопленных. По его словам, решение обсуждалось с главой офиса украинского лидера Андреем Ермаком и секретарем СНБО Рустемом Умеровым. Зеленский также подчеркнул, что Киев рассчитывает на возвращение гражданских лиц. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.