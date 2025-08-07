Семь вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Свердловской области

Сход семи грузовых вагонов произошел около станции Екатеринбург-Сортировочный Свердловской железной дороги, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. Инцидент случился вечером 6 августа, никто не пострадал.

При выполнении внутристанционных маневровых работ произошел сход семи вагонов, груженных стальным прокатом, в составе маневрового поезда, без опрокидывания, — говорится в публикации.

Причины случившегося устанавливаются. Движение по участку железной дороги не приостанавливалось. Свердловской транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности.

1 августа восемь вагонов товарного поезда сошли с рельсов в Челябинске. Это случилось на станции Шершни Южно-Уральской железной дороги. В результате инцидента никто не пострадал, ЧП не повлияло на движение других составов.

До этого серьезная авария произошла на железнодорожной станции Каргаполье на участке Каменск-Уральский — Курган, где с рельсов сошли 11 порожних вагонов грузового поезда. Обошлось без жертв и пострадавших.