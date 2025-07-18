Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 июля 2025 в 18:43

Сразу двух туристов нашли в лужах крови на популярном курорте

Двух мертвых туристов обнаружили в Паттайе с разницей в пару часов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сразу два трупа обнаружили в лужах крови в многоквартирном доме в таиландском городе Паттайя, сообщил портал Khaosod. Оба инцидента произошли 17 июля. Смотрители нашли тела приезжих в течение двух часов.

По информации портала, сначала был найден турист из Швеции. Тело обнаружили на пятом этаже в ванной комнате. Из открытого крана рядом с трупом текла вода, а на полу было много крови.

Чуть позже на седьмом этаже нашли тело гражданина Австралии. Он также лежал в луже крови. Полиция уже начала расследование случившегося.

Ранее на Камчатке в Елизовском районе медведь напал на 43-летнюю туристку из Саратова. Инцидент случился в районе Мутновской геоэлектростанции, когда женщина спала в палатке.

Пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии. По предварительным данным, у туристки множественные обширные укушенные и рваные раны, а также перелом. Ее уже прооперировали, сейчас она находится в реанимации Елизовской районной больницы. Следственный отдел по городу Елизово вместе с прокуратурой начали проверку инцидента.

Таиланд
туристы
смерти
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Призвавший WhatsApp готовиться к уходу из России депутат пояснил свои слова
Пентагон всполошился из-за китайских сотрудников Microsoft
На Украине развеяли мифы о мощи ВСУ
Никита Михалков впервые появился на публике после долгого отсутствия
В Смоленске прохожие спасли женщину от напавшего на нее с ножом мужчины
Клара Новикова раскрыла, общается ли она с Региной Дубовицкой
«Куча мусора»: Трамп жестко высказался о WSJ после одной неприятной статьи
Российский турист подвергся атаке португальского кораблика
Редкое заболевание убило мужчину за несколько месяцев до свадьбы
Москвичам пообещали приятные ночи
Сразу двух туристов нашли в лужах крови на популярном курорте
Российская авиабомба разнесла пункт дислокации ВСУ вместе с личным составом
Путин поблагодарил Эрдогана за содействие в переговорах с Украиной
Драка Смолова, взятки «Торпедо», нелегальные ставки: главные скандалы РПЛ
Обучение солдат ВСУ в Польше чуть не стоило жизни военному из Канады
«Авось повезет»: в Раде оценили совет Трампа Зеленскому наступать
Главу Евродипломатии разнесли за слова о санкциях против России
Мерц внезапно накинулся на фон дер Ляйен из-за Украины
Эрдоган предложил Путину одну инициативу по Украине
«Хоть пахнут хорошо»: в России оценили траты правительства ФРГ на макияж
Дальше
Самое популярное
Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Культура

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Наступление ВС РФ на Харьков 17 июля: ликвидация Сырского, бои у Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 17 июля: ликвидация Сырского, бои у Купянска

Мобилизованный расстрелял сержантов на полигоне
Европа

Мобилизованный расстрелял сержантов на полигоне

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.