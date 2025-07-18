Сразу двух туристов нашли в лужах крови на популярном курорте

Сразу двух туристов нашли в лужах крови на популярном курорте Двух мертвых туристов обнаружили в Паттайе с разницей в пару часов

Сразу два трупа обнаружили в лужах крови в многоквартирном доме в таиландском городе Паттайя, сообщил портал Khaosod. Оба инцидента произошли 17 июля. Смотрители нашли тела приезжих в течение двух часов.

По информации портала, сначала был найден турист из Швеции. Тело обнаружили на пятом этаже в ванной комнате. Из открытого крана рядом с трупом текла вода, а на полу было много крови.

Чуть позже на седьмом этаже нашли тело гражданина Австралии. Он также лежал в луже крови. Полиция уже начала расследование случившегося.

Ранее на Камчатке в Елизовском районе медведь напал на 43-летнюю туристку из Саратова. Инцидент случился в районе Мутновской геоэлектростанции, когда женщина спала в палатке.

Пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии. По предварительным данным, у туристки множественные обширные укушенные и рваные раны, а также перелом. Ее уже прооперировали, сейчас она находится в реанимации Елизовской районной больницы. Следственный отдел по городу Елизово вместе с прокуратурой начали проверку инцидента.