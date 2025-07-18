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18 июля 2025 в 18:59

На Украине развеяли мифы о мощи ВСУ

У Украины не оказалось ресурсов для следования советам Трампа

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Украинская армия не может следовать военным рекомендациям президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, пишет издание Страна.ua. Глава Белого дома советовал Киеву перейти в наступление, однако украинская армия в настоящее время не располагает достаточными ресурсами.

Аналитики обращают внимание на отсутствие значимых оперативных успехов украинских войск в последнее время, несмотря на существенные человеческие потери. Также в материале говорится, что в украинском обществе все громче звучат призывы к переходу к стратегической обороне. Такой подход, по мнению экспертов, позволил бы сократить потери и отложить наступательные операции до момента создания необходимых резервов.

Ранее канадский военный инструктор получил ранения во время тренировочных мероприятий с украинскими солдатами на территории Польши. Инцидент произошел на военном полигоне около города Бжег. Пострадавшего срочно эвакуировали вертолетом в госпиталь Семяновиц для оказания медицинской помощи.

До этого итальянские СМИ опубликовали данные о российских обвинениях в адрес украинских вооруженных сил. Согласно материалу, Россия предоставила ОЗХО документальные доказательства более 500 случаев применения запрещенных химических веществ. Однако международная организация пока не предприняла никаких ответных мер.

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