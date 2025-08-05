Что известно о последних днях жизни и смерти комментатора Гришина

Комментатор фигурного катания Александр Гришин скончался на 48-м году жизни. Какие подробности известны, в чем причина?

Что известно о последних днях жизни и смерти Гришина

О смерти Александра Гришина сообщила его супруга Анастасия. Она рассказала, что тележурналист погиб вследствие несчастного случая на железнодорожной платформе в сильный дождь.

Telegram-канал SHOT также уточнил, что Гришин попал под электричку, когда возвращался с работы домой.

«По информации SHOT, инцидент произошел сегодня ночью. Его родные начали переживать и искать Гришина после того, как он долго не приезжал домой. Позднее жене комментатора позвонили из полиции и сообщили, что обнаружили тело ее супруга. У Гришина и Анастасии недавно родился сын», — пишет SHOT.

Гришину было 47 лет. О месте и дате прощания и похорон пока не сообщалось.

Чем был известен Гришин

Александр Гришин родился 26 июня 1978 года в Ростовской области. Начал телевизионную карьеру в 2002 году на телеканале «7ТВ».

С 2004 по 2015 год был комментатором на телеканале «Спорт» (позднее — «Россия 2»), с 2015 по 2018 год — на телеканале «Матч ТВ».

Тележурналист работал на пяти Олимпиадах, матчах чемпионатов мира и Европы по футболу, чемпионатах мира и Европы по фигурному катанию.

С 2018 года Гришин был сотрудником Первого канала.

Как коллеги отреагировали на смерть Гришина

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что Александр Гришин был необыкновенным человеком. Она подчеркнула, что он искренне любил фигурное катание.

«Александр Гришин был необыкновенным человеком. Он был человек как бы из будущего, из нашего настоящего. Редко попадаются такие люди, которые любят и знают свой предмет. Он очень любил фигурное катание, он знал его досконально, знал детали. Я выражаю соболезнования маме, супруге, маленькому ребенку Александра», — прокомментировала Тарасова NEWS.ru.

Коллега Гришина Андрей Голованов отметил в беседе с NEWS.ru, что он был обаятельным человеком с замечательной улыбкой, с которым он с легкостью нашел общий язык.

«Мне сейчас очень тяжело что-то говорить. Я в это не верю, я не могу с этим смириться. С Сашей мы знакомы больше 20 лет, с канала „7ТВ“. Тогда он работал корреспондентом в программе „Дела футбольные“, которую вел Илья Казаков. Тогда мы с ним познакомились, подружились и очень много лет общались. Нас связывает очень много лет знакомства, общения. На все дни рождения я его приглашал. Обаятельный человек с замечательной улыбкой, очень добрый, очень искренний. И человек очень начитанный, образованный, с прекрасным чувством юмора. И мы сразу как-то нашли общий язык, сразу на одной волне, что называется, оказались», — вспомнил он.

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