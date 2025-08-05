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05 августа 2025 в 12:52

«В голове не укладывается»: журналист Осин о смерти комментатора Гришина

Журналист Осин назвал шокирующей новость о смерти комментатора Гришина

Александр Гришин Александр Гришин Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Комментатор Александр Гришин был веселым, позитивным человеком, который работал со многими видами спорта, но его призванием стало фигурное катание, заявил NEWS.ru спортивный журналист Алексей Осин. По его словам, уход Гришина из жизни стал настоящим шоком.

Это шокирующая новость. Несчастный случай, трагедия. Сашка всегда был человеком веселым, позитивным, пытался себя раскрыть в новых ипостасях, работал на многих видах спорта на ВГТРК, когда мы вместе трудились, но потом нашел вот свою нишу. В фигурном катании у него получалось очень неплохо. Шел, стремился к высотам, достигал их. У меня, честно говоря, в голове это не укладывается. Человек был очень позитивный, веселый, всегда улыбался, шутил. Если ты приходил в плохом настроении, увидишь его, и сразу настроение меняется, — сказал Осин.

Гришин скончался на 48-м году жизни. Супруга комментатора сообщила, что ее муж погиб в результате несчастного случая на железнодорожной платформе в сильный дождь.

С 2004 по 2015 год Гришин был комментатором на телеканале «Спорт» (позднее «Россия 2»), с 2015 по 2018 год — на телеканале «Матч ТВ». Он комментировал матчи чемпионатов мира и Европы по футболу, а также чемпионаты мира и Европы по фигурному катанию.

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