06 августа 2025 в 14:01

Ветеран «Спартака» призвал ужесточить лимит до трех легионеров в РПЛ

Кавазашвили предложил ужесточить лимит до трех легионеров в клубах РПЛ

Экс-вратарь сборной СССР, ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили поддержал решение Министерства спорта России ужесточить лимит на легионеров в клубах Российской премьер-лиги (РПЛ). В разговоре с NEWS.ru он назвал это правильным шагом, но в то же время половинчатым решением. Кавазашвили предложил сократить до трех количество иностранных футболистов в клубах РПЛ.

Я вообще предлагал, чтобы в российских клубах было всего три легионера. Сейчас первый шаг делают — ужесточают лимит до пяти иностранцев на поле, но при этом 10 в заявке. Неужели никто не хочет понять, что футбольные клубы существуют для национальной сборной команды страны? Это наше лицо. У нас сейчас есть сборная только на бумаге. Больше никак, потому что мы играем с дворовыми командами, кто согласится и так далее. Это половинчатое решение Минспорта, — сказал Кавазашвили.

По его мнению, из-за большого количества иностранцев команды забыли о своих академиях и спортивных школах. Кавазашвили считает, что воспитанники клубов мало где играют, а это сказывается на сборной России.

Два-три человека в общей сложности появляется. Мы их не видим в классных командах РПЛ. Получается, мы покупаем оптом иностранных футболистов, платим им бешеные деньги, но они в основных составах не играют, сидят на лавке, отсиживают свой контракт. Мне нужен наш, российский футбол. У нас в сборной России нет достойных, классных футболистов, — добавил Кавазашвили.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о планах ведомства ужесточить лимит на легионеров со следующего сезона РПЛ. Каждый клуб сможет иметь максимум 10 иностранцев в заявке, из которых на поле одновременно смогут находиться только пять. Сейчас на сезон можно заявить 13 легионеров, из которых восемь могут выходить в стартовом составе.

