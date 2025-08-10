Российские танковые экипажи в зоне специальной военной операции активно используют бурятский язык для передачи информации, сообщил телеканалу «Звезда» командир танкового взвода с позывным Унго. По его словам, это один из методов защиты радиопереговоров. Такой подход существенно затрудняет противнику возможность перехвата и расшифровки переговоров.

Ну, когда мы работаем по расчетам, по лесополкам, мы всегда разговариваем на бурятском языке, — указал военный.

Ранее Унго рассказывал о боевых действиях под Константинополем в ДНР, где ему удалось спасти более 10 сослуживцев. По его словам, одного бойца он защитил от вражеского огня, а девятерых раненых вывел из окружения, пройдя с ними около 15 километров. Командир пояснил, что ситуация сложилась критическая — военные неожиданно оказались на вражеских позициях. Единственным выходом был штурм украинского опорного пункта для спасения товарища. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

До этого командующий танковой дивизией генерал-майор Александр Нилов сообщил о представлении к высшей награде командира полка Евгения Дараева, чье подразделение продвигается в направлении Днепропетровской области. По словам Нилова, Дараев проявил себя как эффективный командир, под чьим руководством было освобождено наибольшее количество населенных пунктов в составе дивизии.