10 августа 2025 в 08:13

Танкист поделился секретом, как ВС России удается перехитрить ВСУ

Командир Унго: танкисты ВС России говорят на бурятском для передачи информации

Танк Т-72 Танк Т-72 Фото: МО РФ

Российские танковые экипажи в зоне специальной военной операции активно используют бурятский язык для передачи информации, сообщил телеканалу «Звезда» командир танкового взвода с позывным Унго. По его словам, это один из методов защиты радиопереговоров. Такой подход существенно затрудняет противнику возможность перехвата и расшифровки переговоров.

Ну, когда мы работаем по расчетам, по лесополкам, мы всегда разговариваем на бурятском языке, — указал военный.

Ранее Унго рассказывал о боевых действиях под Константинополем в ДНР, где ему удалось спасти более 10 сослуживцев. По его словам, одного бойца он защитил от вражеского огня, а девятерых раненых вывел из окружения, пройдя с ними около 15 километров. Командир пояснил, что ситуация сложилась критическая — военные неожиданно оказались на вражеских позициях. Единственным выходом был штурм украинского опорного пункта для спасения товарища. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

До этого командующий танковой дивизией генерал-майор Александр Нилов сообщил о представлении к высшей награде командира полка Евгения Дараева, чье подразделение продвигается в направлении Днепропетровской области. По словам Нилова, Дараев проявил себя как эффективный командир, под чьим руководством было освобождено наибольшее количество населенных пунктов в составе дивизии.

