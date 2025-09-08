Картофельные «пальчики» с сыром и чесноком. Вкусно с супом или просто так!

Хрустящие, ароматные и невероятно аппетитные картофельные «пальчики» с сыром и чесноком — это идеальная закуска к супам, грилю или просто как самостоятельное угощение! Они сочетают нежную картофельную основу, пикантность сыра и пряный чесночный аромат.

Отварите 500 г картофеля в мундире до готовности, очистите и разомните в пюре. Добавьте 1 яйцо, 1 ст. л. сметаны, 50 г тертого твердого сыра, 2 измельченных зубчика чеснока, щепотку соли и постепенно вводите 150 г просеянной муки. Замесите мягкое тесто. Разделите его на части, скатайте длинные «колбаски» и нарежьте на кусочки толщиной 1,5–2 см. Каждый кусочек раскатайте в тонкий «пальчик». Обваляйте их в кунжуте (1 ст. л.). Разогрейте духовку до 200 °C. Выложите «пальчики» на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте 20–25 минут до золотистой корочки.

Подавайте горячими с соусом на выбор — сметанным, сырным или томатным. Хрустящие снаружи и нежные внутри, они исчезнут со стола мгновенно! Это блюдо особенно оценят те, кто любит насыщенный вкус и простоту приготовления.

