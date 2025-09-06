Секретное блюдо из картошки, которое любят шеф-повара — готовится за 15 мин

Этот рецепт картофеля раскрывает простой, но эффективный прием профессиональных поваров для создания быстрого и вкусного блюда. Нежная текстура внутри и аппетитная корочка снаружи делают этот картофель универсальным гарниром или самостоятельной закуской. Для приготовления потребуется минимальный набор ингредиентов и всего 15 минут активного времени.

Молодой картофель (500 г) тщательно моют и нарезают на одинаковые дольки, не очищая от кожуры. Разогревают сковороду с 2 ст. л. оливкового масла, выкладывают картофель срезом вниз. Жарят на среднем огне 10–12 минут до золотистой корочки, не перемешивая. В последние 2 минуты добавляют 3 зубчика чеснока (раздавить плоской стороной ножа) и несколько веточек розмарина. Готовый картофель солят, перчат и сразу подают с соусом на основе сметаны с зеленью или просто с морской солью. Блюдо получается ароматным и очень сытным.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считаные минуты.