Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 сентября 2025 в 13:31

Секретное блюдо из картошки, которое любят шеф-повара — готовится за 15 мин

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рецепт картофеля раскрывает простой, но эффективный прием профессиональных поваров для создания быстрого и вкусного блюда. Нежная текстура внутри и аппетитная корочка снаружи делают этот картофель универсальным гарниром или самостоятельной закуской. Для приготовления потребуется минимальный набор ингредиентов и всего 15 минут активного времени.

Молодой картофель (500 г) тщательно моют и нарезают на одинаковые дольки, не очищая от кожуры. Разогревают сковороду с 2 ст. л. оливкового масла, выкладывают картофель срезом вниз. Жарят на среднем огне 10–12 минут до золотистой корочки, не перемешивая. В последние 2 минуты добавляют 3 зубчика чеснока (раздавить плоской стороной ножа) и несколько веточек розмарина. Готовый картофель солят, перчат и сразу подают с соусом на основе сметаны с зеленью или просто с морской солью. Блюдо получается ароматным и очень сытным.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считаные минуты.

еда
рецепты
картофель
овощи
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Нарушила правила»: альпинист назвал недопустимые ошибки Наговициной
В Турции задержали россиян за поцелуй в мечети: что известно, наказание
Бабье лето пришло, надолго ли задержится тепло? Погода в Москве на неделю
В России придумали, как упростить туристам путешествия в КНР
Захарова считает Зеленского человеком только отчасти
Конфликт Мизулиной и Крида: из-за чего произошел, что за «голая» вечеринка
«Волчья сущность»: в Госдуме объяснили появление в США Министерства войны
Европейская страна призвала своих граждан уехать из Белоруссии
В России узнали о попытках ВСУ концентрироваться у двух регионов РФ
Российская ПВО перехватила пять управляемых авиабомб ВСУ
Михалков анонсировал новую кинопремию с призом в 81 млн рублей
Удары ВСУ по российскому региону привели к двум жертвам
Житель США почти 30 лет провел за решеткой за убийство, которое не совершал
Любимую скрипку Эйнштейна продадут на аукционе
Ученые пытаются раскрыть загадку найденного черепа неизвестного существа
На Украине вспыхнула одна из крупнейших в мире кондитерских фабрик
Победитель «Битвы экстрасенсов» сыграл свадьбу в Геленджике
Велопутешественника из Франции задержали во Владивостоке
Водитель сбил подростка на мотоцикле и протащил его по дороге
В Госдуме объяснили, почему Путин не поедет в Киев
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.