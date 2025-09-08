Эта выпечка у меня дежурная! Яблочно-вишневый кекс с корицей — вкуснота

Уютный, ароматный и сочный яблочно-вишневый кекс с корицей — это осеннее объятие в вашей тарелке! Идеальное сочетание нежной кислинки вишни, сладости яблок и согревающего аромата корицы делает этот десерт настоящим хитом для семейных чаепитий.

Рецепт:

Разогрейте духовку до 180 °C. Очистите и нарежьте мелкими кубиками 2 средних яблока. В миске взбейте 2 яйца со 150 г сахара до пышной пены. Добавьте 120 мл растительного масла и 100 мл кефира, перемешайте. Всыпьте 200 г просеянной муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 1 ч. л. корицы и щепотку соли. Аккуратно вмешайте тесто до гладкости. Добавьте яблочные кубики и 100 г замороженной вишни (не размораживая!). Переложите тесто в форму, смазанную маслом. Выпекайте 40–45 минут до золотистой корочки. Готовность проверьте зубочисткой. Дайте кексу остыть в форме 15 минут — так он останется влажным. Подавайте теплым, посыпав сахарной пудрой. Нежная текстура с сочными фруктовыми вкраплениями и пряными нотками корицы покорит вас с первого кусочка! Этот кекс хорош и на следующий день, став еще ароматнее.

