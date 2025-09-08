Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 12:29

Эта выпечка у меня дежурная! Яблочно-вишневый кекс с корицей — вкуснота

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Уютный, ароматный и сочный яблочно-вишневый кекс с корицей — это осеннее объятие в вашей тарелке! Идеальное сочетание нежной кислинки вишни, сладости яблок и согревающего аромата корицы делает этот десерт настоящим хитом для семейных чаепитий.

Рецепт:

Разогрейте духовку до 180 °C. Очистите и нарежьте мелкими кубиками 2 средних яблока. В миске взбейте 2 яйца со 150 г сахара до пышной пены. Добавьте 120 мл растительного масла и 100 мл кефира, перемешайте. Всыпьте 200 г просеянной муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 1 ч. л. корицы и щепотку соли. Аккуратно вмешайте тесто до гладкости. Добавьте яблочные кубики и 100 г замороженной вишни (не размораживая!). Переложите тесто в форму, смазанную маслом. Выпекайте 40–45 минут до золотистой корочки. Готовность проверьте зубочисткой. Дайте кексу остыть в форме 15 минут — так он останется влажным. Подавайте теплым, посыпав сахарной пудрой. Нежная текстура с сочными фруктовыми вкраплениями и пряными нотками корицы покорит вас с первого кусочка! Этот кекс хорош и на следующий день, став еще ароматнее.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

рецепты
кексы
кулинария
вишня
яблоки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жертв теракта в Иерусалиме стало больше
Расстрел мирных жителей, вербовка мигрантов: как ВСУ атакуют РФ 8 сентября
Когалымский полумарафон вновь зажег огонь победы
Вандалы осквернили могилу бойца СВО и оставили загадочные послания
Россиянам назвали причину, по которой им сокращают или не платят премии
Россиянам рассказали, как действовать пенсионерам в случае трудоустройства
Гендиректор «Башспирта» остался в СИЗО
Москвич пережил дерзкое нападение и лишился 2,5 млн рублей
Ветеран ЦСКА назвал главного соперника сборной России осенью
В Лондоне закрылись почти все линии метро
Россиянин избил водителя автобуса до потери памяти
Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 8 сентября
«Любимые лапы»: Асмус впервые показала нового возлюбленного
На Западе увидели след Залужного в подрывах «Северных потоков»
В ГД оценили проект о выплатах лицам без гражданства за участие в СВО
Суд арестовал школьников, «очищавших» от бездомных крупный российский город
В Якутии сровняли с землей могилу бойца СВО
Американский истребитель «взлетел» со дна озера на Камчатке
Илью Яшина обозначили как ЛБГ в новом уголовном деле
Мосгорсуд поставил точку в деле о квартире Долиной
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября
Регионы

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.