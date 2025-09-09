Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Хит на завтрак! Творожные пончики «Лакомка»! Всего 5 ингредиентов и мука

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Нежные, воздушные и тающие во рту творожные пончики «Лакомка» — это идеальный десерт для тех, кто ценит легкость и нежность в каждой крошке! Они покоряют своей золотистой корочкой и мягкой текстурой, напоминая о детстве.

Разотрите 250 г творога с 2 ст. л. сахара. Добавьте 1 яйцо, щепотку соли, перемешайте. Введите 150 г просеянной муки и 1 ч. л. разрыхлителя. Замесите мягкое тесто — оно может немного липнуть к рукам. Сформируйте колбаску, нарежьте на равные части и скатайте шарики. В центре каждого сделайте углубление пальцем. Разогрейте в сковороде растительное масло (слой около 2 см). Обжаривайте пончики порциями на среднем огне до румяной корочки со всех сторон. Готовые пончики выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла. Подавайте теплыми, посыпав сахарной пудрой или полив медом. Эти пончики хороши сами по себе, но особенно неотразимы со сметаной или вареньем! Они остаются мягкими даже на следующий день, сохраняя свою воздушность. Идеально к чаю, кофе или как сладкий завтрак для всей семьи.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

пончики
творог
рецепты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
