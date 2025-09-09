Мгновенный творожный пирог на сковороде! Выпечка как в кафе за 15 минут

Мгновенный творожный пирог на сковороде! Выпечка как в кафе за 15 минут! Идеальный вариант, когда хочется чего-то вкусного и домашнего, но нет времени на долгую готовку. Воздушный, мягкий и слегка сладкий пирог станет отличным завтраком или быстрым десертом к чаю.

Ингредиенты

Творог — 200 г

Кефир — 200 мл

Яйца куриные — 2 шт.

Сахар — 50 г

Мука пшеничная — 150 г

Сода — 3/4 ч. л.

Ванильный экстракт — 1 ч. л.

Соль — 1/2 ч. л.

Масло растительное — для жарки

Приготовление

В глубокой миске смешиваем яйца с сахаром, добавляем кефир, творог, ванильный экстракт и соль. Тщательно перемешиваем до однородности. Просеиваем муку с содой в жидкую основу и аккуратно замешиваем тесто консистенции густой сметаны. Разогреваем сковороду с небольшим количеством масла на среднем огне. Выливаем тесто, разравниваем лопаткой, накрываем крышкой и убавляем огонь ниже среднего. Готовим 5–6 минут до золотистого низа. Переворачиваем пирог с помощью тарелки или плоской крышки и жарим еще 5–6 минут под закрытой крышкой до готовности. Проверяем зубочисткой — если сухая, можно подавать!

