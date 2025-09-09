Быстрый пирог с капустой без раскатки теста! Суперзавтрак на сковороде

Сочный, хрустящий и невероятно простой пирог с капустой без раскатки теста — идеальное решение, когда хочется домашней выпечки без лишних хлопот! Этот пирог покоряет своей легкостью и золотистой корочкой.

Нашинкуйте 400 г белокочанной капусты. Обжарьте 1 измельченную луковицу на 3 ст. л. растительного масла до мягкости. Добавьте капусту, тушите 15 минут под крышкой, посолите и поперчите. В миске взбейте 3 яйца со 150 мл кефира, добавьте 150 г просеянной муки, 1 ч. л. разрыхлителя и щепотку соли. Тесто должно напоминать густую сметану. Смажьте сковороду с высокими бортиками маслом. Вылейте половину теста, распределите капустную начинку, залейте оставшимся тестом. Готовьте под крышкой на медленном огне 25–30 минут. Аккуратно переверните пирог и подрумяньте другую сторону 5–7 минут. Подавайте теплым, нарезав на порции. Хрустящая корочка и сочная начинка делают этот пирог беспроигрышным вариантом для завтрака или ужина! Он хорош и холодным — идеально для пикника или перекуса.

