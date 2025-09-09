Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 08:46

Быстрый пирог с капустой без раскатки теста! Суперзавтрак на сковороде

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сочный, хрустящий и невероятно простой пирог с капустой без раскатки теста — идеальное решение, когда хочется домашней выпечки без лишних хлопот! Этот пирог покоряет своей легкостью и золотистой корочкой.

Нашинкуйте 400 г белокочанной капусты. Обжарьте 1 измельченную луковицу на 3 ст. л. растительного масла до мягкости. Добавьте капусту, тушите 15 минут под крышкой, посолите и поперчите. В миске взбейте 3 яйца со 150 мл кефира, добавьте 150 г просеянной муки, 1 ч. л. разрыхлителя и щепотку соли. Тесто должно напоминать густую сметану. Смажьте сковороду с высокими бортиками маслом. Вылейте половину теста, распределите капустную начинку, залейте оставшимся тестом. Готовьте под крышкой на медленном огне 25–30 минут. Аккуратно переверните пирог и подрумяньте другую сторону 5–7 минут. Подавайте теплым, нарезав на порции. Хрустящая корочка и сочная начинка делают этот пирог беспроигрышным вариантом для завтрака или ужина! Он хорош и холодным — идеально для пикника или перекуса.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

рецепты
кулинария
пироги
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Один из крупнейших аэропортов России выставят на продажу
В Минфине РФ отметили интерес компаний США к инвестированию в Россию
МИД России пообещал ответить в случае ограничений против дипломатов в ЕС
Россиянин выиграл суд в США после увольнения из-за украинских беженцев
Владельцев опасных собак ждут важные изменения
Эволюция школьной формы: в чем ходили на уроки наши мамы и бабушки
В ДНР назвали участок фронта, где российские бойцы начали рвать оборону ВСУ
ВС России отбили три километра административной границы ЛНР
Крымский мост временно перекрыли
Семья Руперта Мердока уладила спор о наследстве
В Японии заговорили о сотрудничестве с Россией в одной области
Суд принял решение по замороженным активам главы челябинского СКР
Правоохранители начали искать пропавшую в Сочи 19-летнюю девушку
Несколько крокодилов чудом выжили в пожаре под Краснодаром
Почти 100 мирных россиян пострадали за неделю при атаках ВСУ
«Политические моменты»: боксер Дрозд о своей дисквалификации за допинг
Хакеры рассекретили планы Запада по оккупации Украины
Все рептилии погибли на крокодиловой ферме при пожаре в Ейске
Названо имя нового возможного замглавы Минобороны России
Стало известно об участии наемников из Японии в боях на Украине
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Рекордный крестный ход в Москве 7 сентября: где проходит, сколько людей
Москва

Рекордный крестный ход в Москве 7 сентября: где проходит, сколько людей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.