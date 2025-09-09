Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Если лень готовить! Рулетики из лаваша с картофелем и грибами — вкуснота

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Аппетитные, сытные и ароматные рулетики из лаваша с картофелем, грибами и зеленью — это идеальная закуска для пикника, фуршета или быстрого перекуса! Они сочетают нежность лаваша, сытность картофеля и пикантность грибов.

Отварите 3 картофелины в мундире, очистите и разомните в пюре. Обжарьте 200 г шампиньонов с луковицей до золотистого цвета. Смешайте картофельное пюре с грибами, добавьте 50 г измельченной зелени (укроп, петрушка), соль и перец по вкусу. Разрежьте 2 листа лаваша на половинки. Равномерно распределите начинку, заверните плотные рулетики. Обжарьте на сковороде с двух сторон до хрустящей корочки или подавайте без обжарки. Для соуса смешайте 150 г сметаны с 1 зубчиком чеснока и зеленью.

Подавайте рулетики целыми или нарезанными на порции. Хрустящий лаваш и сочная начинка делают эту закуску неотразимой! Рулетики можно приготовить заранее — они сохраняют свежесть в холодильнике до 12 часов. Идеально подходят для детских праздников или поездки на природу.

