Этот рулет — настоящее спасение по утрам: мясная вкуснота за пару минут

Ленивый рулет с мясом — это простое и сытное блюдо, которое готовится быстро и не требует специальных кулинарных навыков. Сочетание сочной мясной начинки и хрустящего лаваша делает это блюдо идеальным вариантом для завтрака. Рецепт позволяет экспериментировать с начинками и добавлять любимые специи.

400 г фарша индейки смешивают с 1 яйцом, солью, перцем, чесноком и рубленым укропом. 2 тонких лаваша смазывают мясной начинкой, сверху распределяют 250 г моцареллы. Аккуратно сворачивают рулеты, смазывают сверху яйцом и посыпают кунжутом. Выпекают в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до золотистой корочки. Дают немного остыть перед нарезкой.

Подают рулет теплым со свежими овощами или соусом на выбор.

