Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 07:30

Этот рулет — настоящее спасение по утрам: мясная вкуснота за пару минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ленивый рулет с мясом — это простое и сытное блюдо, которое готовится быстро и не требует специальных кулинарных навыков. Сочетание сочной мясной начинки и хрустящего лаваша делает это блюдо идеальным вариантом для завтрака. Рецепт позволяет экспериментировать с начинками и добавлять любимые специи.

400 г фарша индейки смешивают с 1 яйцом, солью, перцем, чесноком и рубленым укропом. 2 тонких лаваша смазывают мясной начинкой, сверху распределяют 250 г моцареллы. Аккуратно сворачивают рулеты, смазывают сверху яйцом и посыпают кунжутом. Выпекают в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до золотистой корочки. Дают немного остыть перед нарезкой.

Подают рулет теплым со свежими овощами или соусом на выбор.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

еда
рецепты
завтраки
рулеты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 9 сентября
Юрий Антонов оставил поклонников без концертов из-за одной проблемы
В Иркутской области автомобиль чуть не сгорел из-за стиральной машины
Назван альтернативный способ экономить на ремонте квартиры
Творожные кексы без выпечки — готовятся за 10 минут: полезно, очень вкусно!
ВСУ вербуют убийц, трагический обстрел Сочи: новости СВО к утру 9 сентября
Боксер Дрозд назвал преимущества спортсменов в Госдуме
Военэксперт раскрыл ситуацию в донецком Кировске
Подозреваемый в убийстве генерала Кириллова в Москве согласился с арестом
Кадыров раскрыл подробности «удара возмездия» по генштабу ВСУ в Киеве
На пляже в Испании нашли акулу со следами зубов неизвестного хищника
Здоровье, тайные сын и дочь, поддержка СВО: как живет Юрий Антонов
«Как все люди»: в Кремле раскрыли, как Путин празднует день рождения
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 9 сентября: инфографика
В России определили единое время для изучения школьных предметов
Россиянам дали совет, в какое время года лучше искать новую работу
Роспатент не будет регистрировать товарный знак певца SHAMAN
Свыше 30 беспилотников заметили в небе над Россией ночью
Отца отравившихся детей из Красной Сопки признали виновным
Кусочек лета в банке: маринованные грибы с мандарином
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября
Регионы

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.