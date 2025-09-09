В Казахстане отменили концерт Гагариной

Концерт Полины Гагариной, запланированный на 27 ноября в Астане, не состоится, передает портал Nur.kz со ссылкой на управление культуры города. В ведомстве заявили, что мероприятие отменили в связи с обстоятельствами со стороны организаторов.

Частный концерт исполнительницы Полины Гагариной, запланированный на 27 ноября, отменен в связи с обстоятельствами со стороны самого частного организатора, — рассказали в ведомстве.

Согласно информации на официальном сайте певицы, дата выступления по-прежнему есть в расписании. Ссылка ведет на другой ресурс, однако приобрести билеты невозможно.

Ранее в Афинах отменили концерт российского пианиста Дениса Мацуева. В пресс-службе Афинского государственного оркестра отметили, что выступление музыканта, намеченное на 21 ноября, не состоится из-за международной ситуации.

До этого в Узбекистане запретили Comedy Club, посчитав его не соответствующим нормам этикета. По словам организаторов, в Минкульте посчитали, что демонстрация семейных и личных отношений в шоу противоречит национальной духовности.