Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 19:51

В Казахстане отменили концерт Гагариной

Организаторы отменили концерт Полины Гагариной в Астане

Полина Гагарина Полина Гагарина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Концерт Полины Гагариной, запланированный на 27 ноября в Астане, не состоится, передает портал Nur.kz со ссылкой на управление культуры города. В ведомстве заявили, что мероприятие отменили в связи с обстоятельствами со стороны организаторов.

Частный концерт исполнительницы Полины Гагариной, запланированный на 27 ноября, отменен в связи с обстоятельствами со стороны самого частного организатора, — рассказали в ведомстве.

Согласно информации на официальном сайте певицы, дата выступления по-прежнему есть в расписании. Ссылка ведет на другой ресурс, однако приобрести билеты невозможно.

Ранее в Афинах отменили концерт российского пианиста Дениса Мацуева. В пресс-службе Афинского государственного оркестра отметили, что выступление музыканта, намеченное на 21 ноября, не состоится из-за международной ситуации.

До этого в Узбекистане запретили Comedy Club, посчитав его не соответствующим нормам этикета. По словам организаторов, в Минкульте посчитали, что демонстрация семейных и личных отношений в шоу противоречит национальной духовности.

концерты
Полина Гагарина
певицы
Казахстан
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вкус леса дома: секрет лучшей закуски из грибов, которая тает во рту
Руководство ХАМАС отреагировало на удар Израиля по Катару
Трамп нашел виноватого в затягивании украинского кризиса
Кудрявцева и Гордон исполнили песню на презентации своей группы «ЗаVисть»
Чиновники узнали правду о Зеленском. Кулеба сбежал с Украины. Кто следующий
Похвала Зеленского, новый имидж, бездетность: как живет Светлана Ходченкова
Трамп внезапно заговорил о ненависти между Путиным и Зеленским
«У Сережи все та же рожа»: Кудрявцева и Гордон обратились к Шнуру
Путин впечатлился технологией, позволяющей гладить кошку на расстоянии
Министр здравоохранения Швеции упала в обморок в прямом эфире
Один из крупнейших дворцов Азии полностью уничтожен пламенем
«Тенденция не очень хорошая»: в Киеве забили тревогу из-за отъезда молодежи
Мать арестовали после гибели сына от нападения аллигатора
К чему снится бывшая девушка парня: толкование для него и для неё
Зеленский ноет в бункере, диаспоры в панике, «распил Украины»: что дальше
Протесты в Непале добрались до границ соседней страны
Бюджет России показал рекордное снижение дефицита
В Казахстане отменили концерт Гагариной
Брак с Зеленской, пятеро детей и безденежье: как сейчас живет Даня Милохин
Путину представили «молодильную клубнику»
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше
Россия

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.