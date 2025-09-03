Печенье на кефире «Пятиминутка»! 5 минут на замес и 12 — на выпечку! Это печенье — настоящее спасение, когда хочется домашней выпечки, а времени совсем нет! Сладкое, воздушное, с хрустящей сахарной корочкой — оно тает во рту и мгновенно исчезает со стола.

Ингредиенты

Яйцо — 1 шт.

Соль — щепотка

Сахар — 4 ст. л. + для посыпки

Масло растительное — 60 мл

Кефир — 100 мл

Мука — 250 г

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Приготовление

В миске взбейте яйцо с солью и сахаром до лёгкой пены. Влейте кефир и масло, тщательно перемешайте. Добавьте просеянную муку с разрыхлителем и замесите мягкое тесто — оно не должно липнуть к рукам. Раскатайте пласт толщиной 1 см, обильно посыпьте сахаром и слегка пройдитесь скалкой, чтобы кристаллы вдавились. Нарежьте квадратиками или фигурками (2×2 см). Выложите на пергамент и выпекайте при 180 °C 12–15 минут до румяных краёв.

Ранее мы готовили творожное печенье «Облачка»! Шикарный десерт из пачки творога.