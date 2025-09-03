Саммит ШОС — 2025
03 сентября 2025 в 08:00

Печенье на кефире «Пятиминутка»: 5 минут на замес и 12 — на выпечку

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Печенье на кефире «Пятиминутка»! 5 минут на замес и 12 — на выпечку! Это печенье — настоящее спасение, когда хочется домашней выпечки, а времени совсем нет! Сладкое, воздушное, с хрустящей сахарной корочкой — оно тает во рту и мгновенно исчезает со стола.

Ингредиенты

  • Яйцо — 1 шт.
  • Соль — щепотка
  • Сахар — 4 ст. л. + для посыпки
  • Масло растительное — 60 мл
  • Кефир — 100 мл
  • Мука — 250 г
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.

Приготовление

  1. В миске взбейте яйцо с солью и сахаром до лёгкой пены. Влейте кефир и масло, тщательно перемешайте. Добавьте просеянную муку с разрыхлителем и замесите мягкое тесто — оно не должно липнуть к рукам.
  2. Раскатайте пласт толщиной 1 см, обильно посыпьте сахаром и слегка пройдитесь скалкой, чтобы кристаллы вдавились. Нарежьте квадратиками или фигурками (2×2 см). Выложите на пергамент и выпекайте при 180 °C 12–15 минут до румяных краёв.

Ранее мы готовили творожное печенье «Облачка»! Шикарный десерт из пачки творога.

печенье
кефир
тесто
простой рецепт
выпечка
Ольга Шмырева
О. Шмырева
