Готовлю ПП-мороженое из кефира — про покупное забыли даже дети

ПП-мороженое из кефира — это идеальный десерт для тех, кто следит за питанием, но не готов отказываться от любимых лакомств. В отличие от традиционного мороженого, оно не содержит сахара, сливок и лишних калорий, но при этом обладает нежной кремовой текстурой и приятным освежающим вкусом. Всего 5 минут приготовления — и вы получаете полезный десерт, который можно есть даже на строгой диете.

Для приготовления понадобится: 500 мл нежирного кефира, натуральный подсластитель по вкусу (стевия, эритрит), ванильный экстракт и любые ягоды или фрукты. Кефир взбивают блендером с подсластителем и ванилью до воздушной консистенции, добавляют измельченные ягоды или фруктовое пюре. Массу переливают в контейнер и замораживают 4–6 часов, каждые 30–40 минут перемешивая вилкой для предотвращения образования крупных кристаллов льда.

