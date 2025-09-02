Без сахара, масла и муки: овсяное печенье с бананом — богато клетчаткой

Овсяное печенье с бананом — полезный десерт, который готовится без сахара, масла и муки. Его вкус — это гармония фруктовой сладости и нежного орехового оттенка овсянки, с корочкой снаружи и мягкой текстурой внутри.

Для приготовления разомните вилкой 2 спелых банана до состояния пюре, добавьте 1,5 стакана овсяных хлопьев, горсть изюма или орехов, щепотку корицы и ванилина. Тщательно перемешайте и оставьте на 10 минут, чтобы овсянка набухла. Сформируйте печенья ложкой, выложите на противень с пергаментом и выпекайте 20–25 минут при 180 °C до золотистого цвета.

Это печенье содержит только натуральную фруктовую сладость, богато клетчаткой и прекрасно подходит для завтрака, перекуса. Оно остается мягким внутри и ароматным, как свежая выпечка, даже на следующий день.

