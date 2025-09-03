На пирог и печенье: универсальное творожное тесто — основа для выпечки! Это тесто — настоящая магия на кухне! Нежное, пластичное и готовится за 10 минут. Из него получаются воздушные пироги, рассыпчатое печенье и сочные пирожки с любой начинкой.
Ингредиенты
- Мука пшеничная — 2 стакана (≈320 г)
- Творог — 200 г (любой жирности)
- Масло сливочное — 100 г (размягчённое)
- Разрыхлитель — 1/2 ч. л.
- Соль — 1/2 ч. л.
- Яйцо — 1 шт.
- Сахар — 100 г
Приготовление
- Просейте муку с содой и солью. В отдельной миске взбейте размягчённое масло с сахаром до кремообразного состояния.
- Добавьте творог и яйцо, тщательно перемешайте. Постепенно введите сухие ингредиенты, замешивая мягкое эластичное тесто.
Варианты использования. Фруктовый пирог: раскатайте пласт, выложите начинку, загните края. Печенье: формируйте шарики, приплюсните вилкой. Пирожки: начиняйте творогом, ягодами или мясом.
