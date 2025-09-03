На пирог и печенье: универсальное творожное тесто — основа для выпечки

На пирог и печенье: универсальное творожное тесто — основа для выпечки! Это тесто — настоящая магия на кухне! Нежное, пластичное и готовится за 10 минут. Из него получаются воздушные пироги, рассыпчатое печенье и сочные пирожки с любой начинкой.

Ингредиенты

Мука пшеничная — 2 стакана (≈320 г)

Творог — 200 г (любой жирности)

Масло сливочное — 100 г (размягчённое)

Разрыхлитель — 1/2 ч. л.

Соль — 1/2 ч. л.

Яйцо — 1 шт.

Сахар — 100 г

Приготовление

Просейте муку с содой и солью. В отдельной миске взбейте размягчённое масло с сахаром до кремообразного состояния. Добавьте творог и яйцо, тщательно перемешайте. Постепенно введите сухие ингредиенты, замешивая мягкое эластичное тесто.

Варианты использования. Фруктовый пирог: раскатайте пласт, выложите начинку, загните края. Печенье: формируйте шарики, приплюсните вилкой. Пирожки: начиняйте творогом, ягодами или мясом.

