03 сентября 2025 в 11:00

На пирог и печенье: универсальное творожное тесто — основа для выпечки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На пирог и печенье: универсальное творожное тесто — основа для выпечки! Это тесто — настоящая магия на кухне! Нежное, пластичное и готовится за 10 минут. Из него получаются воздушные пироги, рассыпчатое печенье и сочные пирожки с любой начинкой.

Ингредиенты

  • Мука пшеничная — 2 стакана (≈320 г)
  • Творог — 200 г (любой жирности)
  • Масло сливочное — 100 г (размягчённое)
  • Разрыхлитель — 1/2 ч. л.
  • Соль — 1/2 ч. л.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сахар — 100 г

Приготовление

  1. Просейте муку с содой и солью. В отдельной миске взбейте размягчённое масло с сахаром до кремообразного состояния.
  2. Добавьте творог и яйцо, тщательно перемешайте. Постепенно введите сухие ингредиенты, замешивая мягкое эластичное тесто.

Варианты использования. Фруктовый пирог: раскатайте пласт, выложите начинку, загните края. Печенье: формируйте шарики, приплюсните вилкой. Пирожки: начиняйте творогом, ягодами или мясом.

Ранее мы готовили чумовой пирог из слив на йогурте! Проще простого, а вкус как в кофейне.

тесто
творог
выпечка
простой рецепт
десерты
Ольга Шмырева
О. Шмырева
