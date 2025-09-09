Россиянка проглотила иглу для чистки каналов во время приема стоматолога

В Башкирии 26-летняя девушка обратилась к врачам с острой болью в животе, которая началась сразу после визита к стоматологу, сообщает Telegram-канал Mash. Обследование показало, что в ее кишечнике находится инородный предмет — протейпер (металлический инструмент для обработки корневых каналов зуба). По предположениям медиков, женщина случайно проглотила его во время лечения.

Лечащий стоматолог отрицает факт потери иголки. Он заявил, что все инструменты были в порядке. Несмотря на это, рентген подтвердил наличие протейпера в нижнем отделе желудочно-кишечного тракта пациентки. Для его удаления потребуется хирургическое вмешательство.

Ранее прокуратура начала проверку после того, как пятнадцатилетний пациент проглотил отлетевшую деталь от бормашины во время лечения зуба в детской стоматологической поликлинике Шадринска Курганской области. Инцидент произошел на приеме у стоматолога.

Кроме того в Новосибирске врач-стоматолог обнаружила у пациента рак. Мужчина обратился с обычной проблемой — лечением зуба, но врач заметила у него эрозию на спинке носа.