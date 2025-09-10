Хит на завтрак! Тыквенные пончики с шоколадом — вкуснятина за 30 минут

Ароматные, нежные и по-осеннему уютные тыквенные пончики с шоколадом — это идеальный десерт, который наполнит ваш дом теплом и сказочным ароматом! Эти воздушные пончики с ярким тыквенным вкусом и тающими шоколадными каплями станут хитом на вашем столе.

Подогрейте 125 мл молока до 32 °C, растворите в нем 10 г сухих дрожжей и 1 ст. л. сахара. Оставьте на 10 минут до пены. Добавьте 200 г тыквенного пюре, 2 яйца, 60 г растопленного сливочного масла и щепотку соли. Постепенно введите около 380 г муки, замешивая мягкое тесто (консистенцией как мочка уха). Дайте тесту подойти 1,5 часа в тепле. Раскатайте пласт толщиной 0,5 см, вырежьте кружки. На половину кружков выложите по 3-4 шоколадные капли, накройте второй половинкой, защипните края. Оставьте пончики на 20 минут для расстойки. Разогрейте растительное масло (слой 4--5 см) до 180 °C. Обжаривайте пончики по 1,5--2 минуты с каждой стороны до румяного оттенка.

Готовые пончики выложите на бумажные полотенца, затем обваляйте в сахарной пудре. Подавайте теплыми — нежная текстура с шоколадными потёками никого не оставит равнодушным! Эти пончики особенно хороши со стаканом молока или пряного чая.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.