Вкуснее повидла и мармелада! Яблочный сыр — необычный и с ярким яблочным вкусом!

Яблочный сыр — это старинный десерт, который удивит вас своей насыщенной текстурой и глубоким фруктовым вкусом! Напоминает мармелад, но с более плотной и пластичной структурой, как у сыра. Идеально к чаю, кофе или в качестве начинки для выпечки.

Очистите 2 кг яблок от кожуры и сердцевины, нарежьте дольками. Уваривайте на медленном огне с 50 мл воды до полного размягчения (30 минут). Протрите через сито, чтобы получить однородное пюре. Взвесьте пюре — на каждые 500 г добавьте 100 г сахара (20%). Варите на самом медленном огне, постоянно помешивая деревянной лопаткой, 1,5–2 часа, пока масса не начнет отделяться от дна и не превратится в плотный ком. Добавьте 1 ч. л. корицы и орехи/сухофрукты по желанию. Выложите массу на смоченную водой форму, разровняйте и оставьте подсыхать на 24 часа. Нарежьте брусками. Храните в пергаменте в прохладном месте. Десерт сохраняет насыщенный яблочный вкус и аромат корицы!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.