«Неслучайно выходят на улицы»: политолог о массовых протестах во Франции

Полицейский стоит рядом с мусорными баками, установленными на улице, чтобы перекрыть её во время протестного движения

Жителей Франции не волнует продвигаемая президентом страны Эммануэлем Макроном тема Украины, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. По его словам, недовольство французов вызвано падением покупательной способности, ростом преступности и провальной внутренней политикой главы государства.

Французов, честно говоря, достало, что кроме Украины у Макрона в повестке нет ничего вразумительного. Украина — не главное, что сейчас волнует французов. Рейтинг Макрона составляет порядка 15–17%. Порядка половины опрошенных французов полагают, что Макрону надо уйти с поста президента. Многие недовольны снижением покупательной способности, преступностью, наркоманией, большими претензиями к системе образования и далее по списку. Поэтому люди неслучайно выходят на улицы и выражают свое недовольство, — пояснил Федоров.

Он отметил, что катализатором нынешней волны протестов стал проект бюджета, предполагающий строгую экономию. По его словам, планы правительства заморозить пенсии и пособия, а также отменить два праздничных дня были восприняты в штыки как парламентариями, так и широкими слоями населения.

18 сентября и профсоюзы во Франции присоединятся к протестам, где выразят свое недовольство политикой Макрона и, возможно, новым правительством и проектом бюджета. Этот проект бюджета стал последней каплей для парламентариев, что и привело к отставке кабинета, потому что все бюджеты во Франции за последние полвека свертывались с дефицитом. Задача уже бывшего премьер-министра Франции Франсуа Байру заключалась в том, чтобы прийти к строгой экономии. Нужно было сэкономить €43 млрд за счет замораживания пенсий, пособий, отмены двух праздничных дней и так далее. Все это было воспринято в штыки, — резюмировал Федоров.

Ранее сообщалось, что первые патрули жандармов уже разместились в центре Парижа в ожидании массовых протестов. Власти страны привлекли 80 тысяч силовиков по всей стране. Ожидается, что на улицы Парижа выйдут минимум 100 тысяч человек. Префект парижской полиции предупредил о возможных блокадах и саботаже.