Шоколадная паста «Нутелла» из яблок на зиму. Самый вкусный и простой рецепт

Шоколадная паста из яблок а-ля «Нутелла» — это восхитительный десерт, который сочетает нежность яблочного повидла и насыщенный вкус шоколада. Идеальная полезная альтернатива магазинным пастам, которая покорит и детей, и взрослых!

Очистите 1 кг яблок от кожуры и сердцевины, нарежьте кубиками. В кастрюле с толстым дном разведите 100 мл воды и 500 г сахара, доведите до растворения. Добавьте яблоки и тушите на медленном огне 30–40 минут до полного размягчения. Протрите массу через сито или измельчите блендером. Верните пюре в кастрюлю, добавьте 3 ст. л. какао-порошка и ванильный сахар по желанию. Варите, помешивая, ещё 15–20 минут до загустения. Горячую пасту разлейте по стерильным банкам и закатайте. Храните в прохладном месте. Паста идеально подходит к тостам, блинам или как начинка для выпечки. Её шоколадный аромат и нежная текстура напоминают знаменитую «Нутеллу», но готовятся без консервантов и с натуральными яблоками!

