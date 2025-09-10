Появились подробности о задержанном в Крыму агенте ГУР Украины Задержанный в Крыму агент ГУР собирал сведения о российской армии в Феодосии

Задержанный в Крыму агент ГУР Минобороны Украины собирал данные о передвижениях ВС России, военной технике и обстановке в порту и на нефтебазе Феодосии, сообщает РИА Новости со ссылкой на видео ФСБ России. За два года шпионажа мужчина получил 11 тысяч гривен (22,5 тысячи рублей).

Я выполнял задания, которые состояли в сборе информации о передвижениях ВС РФ и техники, состоянии дел в военно-морском порту Феодосии, феодосийской нефтебазы, — сказал задержанный.

Ранее задержанный агент ГУР МО Украины отмечал, что в 2022 году он начал оставлять негативные комментарии в Telegram, дискредитирующие российских военнослужащих. В июне 2023 года с ним связался некий Александр, который представился сотрудником ГУР МО Украины, и предложил сотрудничество.

До этого Федеральная служба безопасности России при содействии Росгвардии задержала в Воронеже гражданина РФ по подозрению в государственной измене. Мужчина самостоятельно вышел через Telegram на связь с представителями иностранных спецслужб с намерением оказать финансовую помощь украинским вооруженным формированиям.