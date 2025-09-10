Иностранный футболист «Зенита» останется в клубе

Агент словенского защитника «Зенита» Вани Дркушича Младлен Ратковица в беседе в Metaratings заявил, что футболист останется в клубе. Он также отметил, что игрок полностью сосредоточен на выступлениях за петербургскую команду.

Информация о том, что Ваня Дркушич покинет «Зенит», является ложной. Футболист остается в команде. Он полностью сосредоточен на выступлении за клуб, — заявил Ратковица.

25-летний Дркушич перешел в «Зенит» в августе 2024 года и провел за петербургский клуб 17 матчей, не отметившись результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029-го, а рыночная стоимость на портале Transfermarkt оценивается в €4 млн.

