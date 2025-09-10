Празднование Дня города в Москве
10 сентября 2025 в 15:25

Иностранный футболист «Зенита» останется в клубе

Агент Ратковица: Ваня Дркушич остается в «Зените»

Ваня Дркушич Ваня Дркушич Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Агент словенского защитника «Зенита» Вани Дркушича Младлен Ратковица в беседе в Metaratings заявил, что футболист останется в клубе. Он также отметил, что игрок полностью сосредоточен на выступлениях за петербургскую команду.

Информация о том, что Ваня Дркушич покинет «Зенит», является ложной. Футболист остается в команде. Он полностью сосредоточен на выступлении за клуб, — заявил Ратковица.

25-летний Дркушич перешел в «Зенит» в августе 2024 года и провел за петербургский клуб 17 матчей, не отметившись результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029-го, а рыночная стоимость на портале Transfermarkt оценивается в €4 млн.

Ранее адвокат Максим Калинов заявил, что при грамотной защите футболисту Федору Смолову не грозит реальный срок за драку в московской «Кофемании». Также он рассказал, какое наказание получит спортсмен при самом худшем раскладе.

До этого сборная Норвегии разгромила Молдавию в пятом туре отборочного турнира ЧМ-2026 со счетом 11:1 в Осло. Для Молдавии это стало крупнейшим поражением в истории. Эрлинг Холанд оформил пента-трик, забив на 11, 36, 43, 52 и 83-й минутах. Еще голы в составе норвежцев забили Феликс Мюре, Мартин Эдегор и Телониус Осгор. На 74-й минуте автогол на счету защитника Норвегии Лео Эстигора.

РПЛ
Словения
ФК Зенит
агент
