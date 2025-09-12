Путин обновил госпрограмму по переселению соотечественников

Президент России Владимир Путин внес изменения в государственную программу по содействию добровольному переселению соотечественников, которые живут за рубежом, сообщили в миграционной службе МВД России. Теперь участникам из Белоруссии, Казахстана, Молдавии или Украины, а также репатриантам, желающим вступить в программу на общих основаниях, не потребуется подтверждать владение русским языком.

Согласно новым правилам, послабление распространяется на соотечественников, которые ранее имели гражданство указанных стран, а также на всех репатриантов, изъявляющих желание участвовать в государственной программе. Кроме того, расширился круг лиц, которые теперь могут принять участие в госпрограмме в качестве репатриантов. К этой категории теперь относятся граждане, родившиеся и ранее проживавшие на территориях, которые вошли в состав новых регионов России.

МВД также пояснило обновленный перечень документов, подтверждающих владение русским языком. Теперь соотечественники могут предоставить, в частности, документ об образовании, полученном после 1 сентября 1991 года за пределами РФ в филиале российского высшего учебного заведения или в совместном российско-иностранном образовательном учреждении, если там обучение велось на русском языке.

Внесенные в программу корректировки также предоставляют российским регионам право оказывать финансовую и социальную поддержку участникам госпрограммы — репатриантам и членам их семей. Эти меры будут осуществляться в рамках региональных программ переселения и могут включать помощь в жилищном обустройстве, получении профессионального образования, трудоустройстве и другие виды содействия.

Ранее посол РФ в Швеции Сергей Беляев сообщил о систематической травле соотечественников в королевстве. Дипломат утверждает, что под удар попали даже школьники и студенты в учебных заведениях.