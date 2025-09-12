Посол сообщил о травле россиян в европейской стране Посол Беляев: россияне в Швеции подвергаются травле

Посол России в Швеции Сергей Беляев заявил о систематической травле соотечественников на территории королевства. По его словам, которые приводит KP.RU, под удар попали даже школьники и студенты, столкнувшиеся с предвзятым отношением в учебных заведениях.

Посольству известны случаи преследования наших соотечественников за поддержку президента России Владимира Путина, либо за отказ публично осудить политику российских властей. Фиксировались факты увольнений с работы, травли со стороны коллег и начальства, — сообщил он.

Особое внимание дипломат уделил ситуации с православным храмом в Вестеросе, где местные власти под предлогом «безопасности» намерены ликвидировать приход после необоснованных обвинений журналистов. Беляев охарактеризовал происходящее как «охоту на ведьм» на фоне роста антироссийских настроений в шведском обществе.

Согласно статданным, в Швеции проживают около 25 тысяч российских соотечественников. Восемь тысяч из них являются исключительно гражданами России.

Ранее Беляев заявил о ведущихся в королевстве дискуссиях о возможности складирования американского ядерного оружия на шведской территории. По его словам, вступление страны в НАТО в марте 2024 года ознаменовало собой кардинальный разворот во внешней политике государства.