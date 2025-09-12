Празднование Дня города в Москве
12 сентября 2025 в 12:46

В Швеции обсуждают размещение ядерного оружия США

Посол Беляев: в Швеции ведутся споры о ядерном оружии США

Фото: Spc. Mariah Aguilar/Global Look Press

Посол России в Швеции Сергей Беляев заявил в интервью KP.RU о ведущихся в королевстве дискуссиях о возможности складирования американского ядерного оружия на шведской территории. По его словам, вступление страны в НАТО в марте 2024 года ознаменовало собой кардинальный разворот во внешней политике государства.

Кардинальная смена внешнеполитического курса официального Стокгольма, отказавшегося от прежде традиционной для Швеции многовековой политики нейтралитета и военного неприсоединения в пользу вступления в Североатлантический альянс в марте 2024 года, привела к углублению кризиса в наших двусторонних отношениях, — заявил посол.

Беляев отметил, что нынешнее военно-политическое руководство Швеции готовит население к долгосрочному противостоянию с Россией.

Ранее дипломат сообщил, что в Швеции зафиксировано более 20 атак дронов на российскую дипмиссию в Стокгольме. По его словам, управляемые беспилотники постоянно опрокидывают краску на здание.

