Неизвестный самолет дважды облетел Калининградскую область

Неизвестный самолет Bombardier Challenger 600 облетел Калининградскую область вдоль границы и, сделав две петли, двинулся в обратном направлении, свидетельствуют данные портала отслеживания авиаперелетов Flightradar. Регистрационный номер и государственная принадлежность воздушного судна скрыты.

Судя по данным сервиса, самолет вылетел из города Констанца, который находится в Румынии. Затем борт пролетел над Венгрией, Словакией и Польшей. После этого воздушное судно облетело Калининградскую область.

Кроме гражданского международного аэропорта неподалеку от румынского города находится 57-я авиабаза Военно-воздушных сил Румынии «Михаил Когэлничану». Здесь строится крупнейшая база НАТО в Европе. Она будет полностью введена в эксплуатацию в 2040 году.

Ранее американский Bombardier Challenger 650 Artemis был замечен в небе у границ Калининградской области. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок. Машины этого типа также периодически встречаются над Черным морем.