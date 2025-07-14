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14 июля 2025 в 12:48

Американский самолет-разведчик совершает облет над Калининградской областью

Военкор Котенок: самолет-разведчик США совершает облет в районе Калининграда

Американский самолет Bombardier Challenger 650 Американский самолет Bombardier Challenger 650 Фото: Pius Koller/imagebroker.com/Global Look Press

Американский Bombardier Challenger 650 Artemis с утра 14 июля совершает облет Калининградской области, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок. Аппарат предназначен для разведки и целеуказания.

Военкор отметил, что функционал самолета позволяет проводить радиоэлектронную разведку на глубину до нескольких сот километров. По его наблюдениям, машины этого типа также регулярно встречаются над Черным морем наряду, в частности, с Global Hawk, Poseidon и Aries II.

На днях уже была зафиксирована активность американских разведывательных самолетов в районе Калининградской области. Bombardier Challenger 650 Artemis и Saab 340B ISR вылетели из Литвы. Кроме того, над Черным морем вблизи румынской границы проводил патрулирование беспилотник США RQ-4B Global Hawk, стартовавший с территории Италии.

Ранее польское издание KS сообщило, что ВСУ столкнулись с новым типом российских беспилотников-шпионов, внешне напоминающих птиц. По словам украинских военных, такая маскировка создает серьезные трудности для их обнаружения и идентификации. В Минобороны России эти данные не комментировали.

Калининградская область
США
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Юрий Котенок
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