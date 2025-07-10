Разведдрон США заметили над Черным морем

Беспилотник США RQ-4B Global Hawk проводит патрулирование над Черным морем вблизи румынской границы, сообщили данные сервиса Flightradar. Согласно представленной информации, аппарат стартовал с территории Италии.

Кроме того, сервис зафиксировал активность американских разведывательных самолетов в районе Калининградской области. Самолет Bombardier Challenger 650 Artemis, предназначенный для разведки и целеуказания, и Saab 340B ISR, выполняющий задачи по сбору информации, вылетели из Литвы. Российские профильные ведомства эту информацию не комментировали.

В Новосибирске жительница столкнулась с прилетом дрона, который неожиданно залетел к ней на балкон квартиры. Женщина начала фотографировать, но он сразу улетел в сторону соседнего дома и детского сада. Местные жители обеспокоились ситуацией и задались вопросом о регистрации дрона.

Ранее российские системы ПВО уничтожили беспилотник над акваторией Черного моря. Всего над регионами страны в тот день было ликвидировано семь БПЛА самолетного типа.