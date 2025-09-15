Когда лень тратить время, пеку «Шоколадный каприз»! Нежный десерт к чаю

«Шоколадный каприз» — это тот самый десерт, который спасает, когда хочется чего-то сладкого, но нет времени на сложные рецепты. Этот нежный шоколадный десерт сочетает в себе насыщенный вкус какао, легкость печенья и воздушную текстуру, которая тает во рту. Он идеально подходит к чаю или кофе, радует и взрослых, и детей, а готовится настолько просто, что его можно приготовить даже в самый ленивый день.

Вам понадобится: 200 г песочного печенья, 100 г сливочного масла, 3 ст. л. какао-порошка, 100 г сахара, 1 яйцо, 100 мл молока, щепотка ванилина. Печенье измельчите в крошку. В кастрюле растопите масло, добавьте какао, сахар и молоко, доведите до однородности. Влейте взбитое яйцо, постоянно помешивая, и проварите 2–3 минуты. Смешайте шоколадную массу с крошкой печенья. Выложите смесь в форму, утрамбуйте и уберите в холодильник на 1–2 часа. Готовый десерт нарежьте порциями.

