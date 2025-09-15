Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 13:00

Когда лень тратить время, пеку «Шоколадный каприз»! Нежный десерт к чаю

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Шоколадный каприз» — это тот самый десерт, который спасает, когда хочется чего-то сладкого, но нет времени на сложные рецепты. Этот нежный шоколадный десерт сочетает в себе насыщенный вкус какао, легкость печенья и воздушную текстуру, которая тает во рту. Он идеально подходит к чаю или кофе, радует и взрослых, и детей, а готовится настолько просто, что его можно приготовить даже в самый ленивый день.

Вам понадобится: 200 г песочного печенья, 100 г сливочного масла, 3 ст. л. какао-порошка, 100 г сахара, 1 яйцо, 100 мл молока, щепотка ванилина. Печенье измельчите в крошку. В кастрюле растопите масло, добавьте какао, сахар и молоко, доведите до однородности. Влейте взбитое яйцо, постоянно помешивая, и проварите 2–3 минуты. Смешайте шоколадную массу с крошкой печенья. Выложите смесь в форму, утрамбуйте и уберите в холодильник на 1–2 часа. Готовый десерт нарежьте порциями.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

рецепты
печенье
кулинария
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.