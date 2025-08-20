Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 22:22

Автомобиль подорвался на взрывном устройстве в Белгородской области

Гладков: два человека подорвались в автомобиле на трассе под Белгородом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Белгородской области произошел инцидент с подрывом гражданского автомобиля. Двое местных жителей получили ранения в результате срабатывания взрывного устройства на дороге, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, происшествие было зафиксировано в Краснояружском районе. После взрыва машина загорелась.

Два мирных жителя получили ранения в Краснояружском районе. На участке автодороги Колотиловка — Репяховка автомобиль подорвался на взрывном устройстве. Пострадавших доставили в Краснояружскую ЦРБ. Мужчине диагностировали баротравму, — указал глава региона.

Гладков добавил, что пострадавшему уже оказана медицинская помощь. От предложенной госпитализации мужчина отказался.

Женщине врачи поставили предварительный диагноз «ушиб поясничной области». Для обследования бригада скорой доставляет ее в городскую больницу № 2 Белгорода.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали при атаке Вооруженных сил Украины на Белгородскую область, сообщил Гладков. Один из пострадавших — военнослужащий. Украинские силы атаковали не только Валуйский округ и Белгородский район, но также город Шебекино, Борисовский и Волоконовский районы.

Вячеслав Гладков
взрывы
Белгородская область
аварии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Прокуратура начала проверку после инцидента с комой у пассажирки в поезде
Путин обратился к работникам атомной отрасли с поздравлениями
Автомобиль подорвался на взрывном устройстве в Белгородской области
Российские фигуристы получили шанс на участие в Олимпиаде-2026
Народные средства от бессонницы: как уснуть без таблеток
На Украине командование ВСУ обвинили в предательстве
Микрорасчеты большого комфорта: крой, который не хочется снимать
Семья Тиммы хочет загнать Седокову в нищету. Это расплата за его смерть?
Пауки-осы в Центральной России могут оказаться временным явлением
«Новая угроза»: на Украине признали превосходство российских дронов
В России рассказали, где ВСУ потеряли больше всего бойцов
МУС резко осудил введенные против него новые санкции США
На Украине заявили о серьезных проблемах с молодежью
Израиль может ускорить проведение военной операции
Порошенко счел вступление в НАТО «полезным» для Украины
Новейший фрегат России лишил сна военных США
В Боливии заявили об угрозе контрактам с Россией по литию
В Германии сочли спорным заявление Вадефуля о размещении войск на Украине
Хейтеры бабушки, бывшие девушки или Запад. Кто проклял внука Пугачевой
«Учитесь филигранности»: Марков объяснил подтекст слов Медведева о Макроне
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.