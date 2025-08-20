Автомобиль подорвался на взрывном устройстве в Белгородской области

В Белгородской области произошел инцидент с подрывом гражданского автомобиля. Двое местных жителей получили ранения в результате срабатывания взрывного устройства на дороге, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, происшествие было зафиксировано в Краснояружском районе. После взрыва машина загорелась.

Два мирных жителя получили ранения в Краснояружском районе. На участке автодороги Колотиловка — Репяховка автомобиль подорвался на взрывном устройстве. Пострадавших доставили в Краснояружскую ЦРБ. Мужчине диагностировали баротравму, — указал глава региона.

Гладков добавил, что пострадавшему уже оказана медицинская помощь. От предложенной госпитализации мужчина отказался.

Женщине врачи поставили предварительный диагноз «ушиб поясничной области». Для обследования бригада скорой доставляет ее в городскую больницу № 2 Белгорода.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали при атаке Вооруженных сил Украины на Белгородскую область, сообщил Гладков. Один из пострадавших — военнослужащий. Украинские силы атаковали не только Валуйский округ и Белгородский район, но также город Шебекино, Борисовский и Волоконовский районы.