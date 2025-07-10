Психолог раскрыла, как легко отличить лень от прокрастинации

Прокрастинация в отличие от лени вызывает у человека сильный стресс, заявила в беседе с «Радио 1» психолог Дарья Сальникова. По ее словам, ленивым людям комфортно, когда они подолгу ничего не делают.

Ленивые люди не борются ни с чем. Им нормально и хорошо. Другое дело — люди с прокрастинацией, которые ничего не делают и себя за это ругают. Они лежат и мучаются от того, что они ничего не делают, тратя, таким образом, еще больше эмоциональных сил, — объяснила Сальникова.

Она также добавила, что правило пяти минут, к которому советуют прибегать некоторые психологи, подойдет далеко не для всех. Его суть в том, чтобы начать делать что-либо в течение пяти минут. Упражнение якобы позволит довести начатое до конца.

По мнению Сальниковой, это правило тяжело будет соблюдать людям с клинической депрессией, а также зумерам. Вторые зачастую легко принимаются за дело и также быстро теряют к этому интерес. Вдобавок к этому молодежь не любит правила, заключила психолог.

Психиатр Юрий Сиволап ранее заявил, что прокрастинация может сигнализировать о развитии депрессии. Он отметил, что у пациентов с этим диагнозом существенно снижается мотивация.