Ученые нашли способ «вытащить» мышей из депрессии

Ученые из Китая пересадили мышам с депрессивным поведением нейроны мозга человека, отвечающие за выработку дофамина, это снизило им тревогу, передает газета South China Morning Post. По словам аналитиков, этот метод в будущем может использоваться в лечении психических расстройств.

Китайские ученые нашли способ превращать стволовые клетки человека в клетки мозга, вырабатывающие дофамин. Они пересадили их мышам, что помогло снизить уровень депрессивного поведения и повысить уровень удовольствия, — сказано в материале.

