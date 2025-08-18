Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 18:54

Ученые нашли способ «вытащить» мышей из депрессии

SCMP: исследователи из КНР пересадили мышам клетки мозга человека

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Китая пересадили мышам с депрессивным поведением нейроны мозга человека, отвечающие за выработку дофамина, это снизило им тревогу, передает газета South China Morning Post. По словам аналитиков, этот метод в будущем может использоваться в лечении психических расстройств.

Китайские ученые нашли способ превращать стволовые клетки человека в клетки мозга, вырабатывающие дофамин. Они пересадили их мышам, что помогло снизить уровень депрессивного поведения и повысить уровень удовольствия, — сказано в материале.

Ранее австралийские ученые обнаружили у диких птиц массовое несоответствие генетического и биологического пола. Это говорит о том, что некоторые виды могут менять пол.

До этого психолог Юлия Королева заявила, что гормон кортизол, вырабатывающийся во время стресса, стимулирует аппетит. По ее словам, это обусловлено эволюционным механизмом быстрого восстановления энергии через сладкую и жирную еду. Именно поэтому появляется тяга к шоколаду, булочкам, тортам, пирожным и печенью, объяснила эксперт.

ученые
Китай
мыши
депрессия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Сети разошелся фейк со словами Мединского об окончании аренды Аляски
«Рольф» продал за две недели всего один кроссовер «Москвич 8»
Зеленский ответил, передадут ли России часть ДНР
«Подумала, что землетрясение»: что нового известно о взрыве под Рязанью
В Минпросвещения дали рекомендации по школьным каникулам
Умерла актриса Лариса Заовражнова
Любителям выращивать цветы на балконе сделали грозное предупреждение
Растопчут, выгонят, унизят: что ждет Зеленского на встрече с Трампом
Российские военные берут в окружение Купянск
Зеленскому велели надеть костюм для встречи с Трампом
Российская авиация вколотила в землю пункты дислокации вместе с бойцами ВСУ
Тишина прервалась грохотом в украинском городе
Раскрыта стоимость самой дорогой квартиры в Москве
Укус в ягодицу и алчная сестра: дикие ЧП за день
Бывший избранник Ксении Бородиной оценил ее актерский талант
Челябинские ученые использовали бактерии необычным образом
Открытие Америки Колумбом: главное о первой экспедиции
Сыну норвежской кронпринцессы грозит до 10 лет тюрьмы за изнасилования
Тимати назвал себя абьюзером и нарциссом
В ЦБ рассказали, когда удастся усмирить инфляцию в России
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.