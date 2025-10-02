Стало известно, когда в России запустят новый биоспутник «Бион-М» Академик Петрукович: запуск биоспутника «Бион-М» № 3 запланирован на 2030 год

Биологический спутник «Бион-М» № 3 с животными на борту планируется запустить в 2030 году, рассказал в интервью ТАСС директор Института космических исследований РАН академик Анатолий Петрукович. Запуск аппарата состоится в рамках федерального проекта «Космическая наука».

Если начинать с околоземной науки, то в нацпроект вошел запуск спутника «Бион-М» № 3 в 2030 году, за него отвечает Институт медико-биологических проблем, — рассказал ученый.

Также, по словам Петруковича, планируется масштабная лунная программа из шести запусков автоматических аппаратов. Их миссия — исследование спутника Земли и создание основы для российской лунной базы в околополярном районе.

Ранее сообщалось, что 10 из 75 мышей, участвовавших в полете на биоспутнике «Бион-М» № 2, погибли во время миссии. Специалисты анализируют данные телеметрии и видеозаписи, чтобы определить точные причины гибели животных. Аппарат стартовал 20 августа с Байконура и провел на орбите запланированное время. Кроме грызунов, на борту находились мухи, стволовые клетки, растения и микроорганизмы.