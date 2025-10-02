Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 12:51

Стало известно, когда в России запустят новый биоспутник «Бион-М»

Академик Петрукович: запуск биоспутника «Бион-М» № 3 запланирован на 2030 год

Подготовка спутника «Бион-М» Подготовка спутника «Бион-М» Фото: Роскосмос

Биологический спутник «Бион-М» № 3 с животными на борту планируется запустить в 2030 году, рассказал в интервью ТАСС директор Института космических исследований РАН академик Анатолий Петрукович. Запуск аппарата состоится в рамках федерального проекта «Космическая наука».

Если начинать с околоземной науки, то в нацпроект вошел запуск спутника «Бион-М» № 3 в 2030 году, за него отвечает Институт медико-биологических проблем, — рассказал ученый.

Также, по словам Петруковича, планируется масштабная лунная программа из шести запусков автоматических аппаратов. Их миссия — исследование спутника Земли и создание основы для российской лунной базы в околополярном районе.

Ранее сообщалось, что 10 из 75 мышей, участвовавших в полете на биоспутнике «Бион-М» № 2, погибли во время миссии. Специалисты анализируют данные телеметрии и видеозаписи, чтобы определить точные причины гибели животных. Аппарат стартовал 20 августа с Байконура и провел на орбите запланированное время. Кроме грызунов, на борту находились мухи, стволовые клетки, растения и микроорганизмы.

Читайте также
В Европе раскрыли, где еще в Солнечной системе может быть жизнь
Космос
В Европе раскрыли, где еще в Солнечной системе может быть жизнь
«Мое творение»: Трамп заявил о доминировании над Россией и Китаем в космосе
США
«Мое творение»: Трамп заявил о доминировании над Россией и Китаем в космосе
Фаза Луны сегодня, 1 октября: кому брать быка за рога? Что ждет влюбленных?
Семья и жизнь
Фаза Луны сегодня, 1 октября: кому брать быка за рога? Что ждет влюбленных?
В NASA рассказали об амбициозной идее по превращению Луны в деревню
США
В NASA рассказали об амбициозной идее по превращению Луны в деревню
Как избавиться от мышей и крыс без химии: простой народный способ, который работает лучше покупных средств
Общество
Как избавиться от мышей и крыс без химии: простой народный способ, который работает лучше покупных средств
космос
Луна
мыши
спутники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Число пользователей MAX превысило 40 млн человек
Дом русского бильярда открылся в Москве
Школьница выстрелила в глаз сверстнице
Приговоренный к смерти преступник вышел из тюрьмы
Минпромторг может расширить список автомобилей для такси
Автоугонщик сбежал от медведя прямо к полиции
Полицейский застрелил опасного хищника на территории детского сада
Депутат призвал обязать звезд эстрады посещать психотерапевтов
Стало известно, кого избрали на пост председателя ЛДПР
Каймак — что это такое, с чем его едят? Все секреты балканского деликатеса!
Глава популярной соцсети попытался развенчать миф о прослушке пользователей
СК возбудил уголовное дело после столкновения самолетов в Шереметьево
Стало известно, что могло произойти с предсмертной запиской Наговициной
Стало известно о продвижении ВС России в Харьковской области
Отношения с Пугачевой, слова о родине, цена возвращения: как живет Леонтьев
Россия и Украина провели обмен военнопленными
В МИД отреагировали на критику двугосударственного подхода по Палестине
В Госдуме поставили Гончаренко на место за «дешевые» угрозы в адрес россиян
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с двумя странными сообщениями
В МИД России раскрыли, что стало плевком в адрес ООН
Дальше
Самое популярное
10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками
Семья и жизнь

10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком
Общество

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности
Семья и жизнь

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.