Главный экономический советник Трампа рассказал о последствиях шатдауна

Если президент США Дональд Трамп решит, что переговоры о прекращении шатдауна никуда не ведут, последуют массовые увольнения госслужащих, заявил директор Национального экономического совета США Кевин Хассетт в эфире CNN. По его словам, план в том, чтобы с началом недели убедить демократов в «неразумности» увольнений.

Я думаю, что, если президент решит, что переговоры абсолютно ни к чему не приведут, то начнутся увольнения, — сказал главный экономический советник Белого дома.

Он подчеркнул, что переговоры помогут избежать «потерь в $15 млрд (более 1 трлн рублей) в неделю». По оценкам Совета экономических консультантов, они нанесут мощный ущерб ВВП в случае остановки экономики, добавил он.

Ранее стало известно, что больше половины граждан США (58%) негативно оценивают деятельность Дональда Трампа и выражают озабоченность в связи с приостановкой работы федерального правительства. Среди них подавляющее большинство переживает за экономические последствия шатдауна.

Кроме того, политолог-американист, научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин выразил мнение, что шатдаун в Соединенных Штатах не будет продолжительным и не повлечет катастрофических последствий. Он отметил, что текущая политическая конфигурация в Конгрессе США отличается от ситуации 2018 года и должна способствовать ускоренному поиску компромиссного решения.