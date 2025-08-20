В Германии сочли спорным заявление Вадефуля о размещении войск на Украине Tageszeitung: заявление Вадефуля о размещении войск на Украине вызывает сомнения

В Германии назвали спорным заявление министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля о возможном размещении немецких войск на Украине, передает Tageszeitung. Это связано с отсутствием большого количества солдат, сказано в сообщении.

Вадефуль ожидает, что Германия столкнется с призывами к участию бундесвера в войне на Украине. Сомнительно, что бундесвер сможет предоставить личный состав [для этой цели], — говорится в публикации.

Эксперт из Германии, как сообщает издание, отметил, что у Германии, как и у многих других европейских стран, нет значительного числа солдат, которых можно было бы быстро перебросить на Украину.

В понедельник Вадефуль заявил, что не исключает возможности размещения немецких военных на территории Украины. Однако он подчеркнул, что это создало бы значительную нагрузку для Германии.

Ранее сообщалось, что с начала специальной военной операции 43 государства направили Украине военную помощь. Германия оказалась на втором месте в списке «доноров», отправив около 100 танков Leopard 1A5 и 18 танков Leopard 2. В дополнение к этому были переданы бронированные ремонтно-эвакуационные машины типа Bergepanzer.