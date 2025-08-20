Переговоры Путина и Трампа на Аляске
20 августа 2025 в 21:20

«Учитесь филигранности»: Марков объяснил подтекст слов Медведева о Макроне

Политолог Марков: Медведев одновременно обозвал и польстил Макрону

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Политолог Сергей Марков в Telegram отметил, как мастерски замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев расщепляет свои заявления. Политик назвал президента Франции Эммануэля Макрона «безмозглым галльским петухом», притом что эта птица является символом страны, резюмировал эксперт.

К тому же в контексте российского криминального сленга «петух» является кровным оскорблением, напомнил политолог. Но во Франции птицу уважают за гордый нрав и готовность сражаться с заведомо сильнейшим противником.

Поэтому во Франции Медведев фактически сделал Макрону тонкий комплимент. Учитесь такой филигранности! — подчеркнул Марков.

Ранее Медведев выразил мнение, что сторонникам продолжения украинского конфликта из Европы не удалось переиграть американского президента Дональда Трампа на его территории. Он также задался вопросом, изменится ли публичный характер заявлений украинского лидера Владимира Зеленского насчет гарантий безопасности.

Медведев до этого подчеркнул, что Россия не приемлет никаких войск НАТО на Украине под видом миротворцев. По словам политика, такие гарантии безопасности стране не нужны.

