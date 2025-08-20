Переговоры Путина и Трампа на Аляске
«Это психиатрия»: депутат об антироссийских высказываниях Макрона

Депутат Колесник: Макрон хочет казаться жестким после пощечины от жены

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

Французский лидер Эммануэль Макрон стремится создать образ жесткого политика после инцидента с пощечиной от супруги, что объясняет его резкие антироссийские заявления, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, президент Франции демонстрирует странное и неадекватное поведение, которое требует вмешательства специалистов.

Макрон, на мой взгляд, странный человек. Мы за ним давно наблюдаем, смотрим за его высказываниями, и они совершенно странные. Антироссийская риторика через край уже льется. Он, видимо, хочет все-таки быть похожим на Наполеона, поэтому мелет что ни попадя. Я уже думаю, что совсем плохо ему стало после удара кулаком его жены по зубам в самолете. Он совсем с катушек съехал. И, видимо, хочет серьезным, жестким мужчиной казаться после этого позорного действа. У меня других объяснений нет. Это психиатрия, тут уже специалисты должны разбираться, — пояснил Колесник.

Ранее профайлер-верификатор Международной академии исследования лжи Людмила Мартьянова заявила, что супруга президента Франции Брижит Макрон доминирует в паре и позволяет себе грубые жесты даже на публике. Она объяснила, что поведение первой леди указывает на устоявшуюся модель отношений.

