В Госдуме призвали ЦБ ввести страхование «металлических вкладов»

Первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин предложил ЦБ РФ ввести страхование вкладов на обезличенных металлических счетах. В разговоре с NEWS.ru он уточнил, что обратился с соответствующим предложением к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.

Нужно оценить возможность распространения системы обязательного страхования вкладов на обезличенные металлические счета. Прошу высказать позицию Банка России по целесообразности распространения норм и условий страхования вкладов в банковской системе РФ, установленных ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации», на активы в виде драгоценных металлов на банковских счетах («металлические счета»)», — заявил Делягин

Он уточнил, что ОМС — это банковский счет, на котором можно приобретать, хранить и продавать драгоценные металлы. По словам депутата, самого металла на руках у покупателя нет: он зачисляется на счет в граммах, без указания пробы, номера слитка или производителя, поэтому такой счет называется обезличенным.

Лимит страхового возмещения в России для денежных вкладов сроком до трех лет составляет 1,4 млн руб. На вклады с более длительным сроком — 2,8 млн руб. Однако эти условия никак не распространяются на ОМС. Поэтому если банк закроется, то вернуть свои инвестиции будет очень проблематично, — подытожил Делягин.

Ранее стало известно, что в бюджете России на 2026–2028 годы предусмотрено около 5 млрд рублей на выплаты гражданам по «советским» вкладам. Согласно проекту закона, средства направят на погашение госдолга в рамках закона о защите сбережений граждан РФ.