Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 05:00

Составлен список специй, которые укрепят иммунитет в сезон простуд

Нутрициолог Попова: корица и гвоздика помогут укрепить иммунитет

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Корица и гвоздика являются эффективными природными средствами для укрепления иммунной защиты в осенний период, заявила NEWS.ru нутрициолог Юлия Попова. По ее словам, эти специи содержат мощные биоактивные соединения, которые помогают организму противостоять вирусам и патогенным микроорганизмам.

Осень — это время дождей, слякоти и атак вирусов. Поддержать иммунитет можно просто заглянув на полку со специями и найдя природных защитников, которые работают за счет мощных биоактивных веществ. Корица богата полифенолами, которые борются с окислительным стрессом — главным врагом иммунитета. Гвоздика является мощным антисептиком. Благодаря высокому содержанию эвгенола она помогает бороться с патогенными микроорганизмами. Можете положить один или два бутона в горячий чай для согревающего эффекта, — пояснила Попова.

Она отметила, что особой эффективностью отличается куркума, в составе которой присутствует сильное противовоспалительное средство. По словам нутрициолога, добавлять ее можно в супы, рагу, йогурт и даже кофе.

Поддержать иммунитет также поможет куркума. Куркумин в ее составе — сильнейшее природное противовоспалительное средство. Добавляйте щепотку в супы, рагу, йогурт и даже кофе. Лучше сочетать с черным перцем — он увеличивает усвоение куркумина многократно. Также осенью лучше употреблять имбирь. Острый вкус обеспечивает гингерол, обладающий согревающим и противовирусным действием, — резюмировала Попова.

Ранее терапевт Анна Хакимова заявила, что куриный бульон может помочь при воспалении во время простуды благодаря содержанию карнозина. По ее словам, блюдо содержит и ряд других полезных микроэлементов.

нутрициологи
советы
здоровье
болезни
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт рассказал о «подземном городе» ВСУ в Константиновке
Наступление в ДНР и победа спецназа: успехи ВС РФ к утру 31 октября
Психолог нашла причину постоянной усталости россиян
Мать пропавшего в Босфоре пловца считает, что он еще жив
Полеты через ярославский аэропорт прекратились
К чему снится умерший родственник, который зовет за собой: значение сна
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 31 октября
Россиян ждет самая короткая рабочая неделя в конце 2025 года
МРОТ в России может увеличиться почти в два раза
Психолог раскрыла причину спонтанных покупок
Резяпов призвал СК России разобраться в деле обманутого бойца СВО
Трамп усомнился в вопросе ужесточения санкций против России
Звезда «Иллюзии обмана» подарит один свой орган незнакомцу
Составлен список специй, которые укрепят иммунитет в сезон простуд
Обвиняемый в подрыве автомобиля офицера в Москве принес извинения
Признанный виновным в покушении на Трампа просит помочь ему умереть
Раскрыто, что грозит собственнику квартиры за незваный визит к арендатору
Бизнесмен рассказал, как региональному фастфуду завладеть сердцами клиентов
В США озвучили последствия возобновления ядерных испытаний
Атака ВСУ на Орел ночью 31 октября: повреждение ТЭЦ, пострадавшие
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели
Общество

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели

10 ужинов, богатых белком: рецепты для вкусного правильного питания
Семья и жизнь

10 ужинов, богатых белком: рецепты для вкусного правильного питания

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.