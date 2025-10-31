Составлен список специй, которые укрепят иммунитет в сезон простуд

Корица и гвоздика являются эффективными природными средствами для укрепления иммунной защиты в осенний период, заявила NEWS.ru нутрициолог Юлия Попова. По ее словам, эти специи содержат мощные биоактивные соединения, которые помогают организму противостоять вирусам и патогенным микроорганизмам.

Осень — это время дождей, слякоти и атак вирусов. Поддержать иммунитет можно просто заглянув на полку со специями и найдя природных защитников, которые работают за счет мощных биоактивных веществ. Корица богата полифенолами, которые борются с окислительным стрессом — главным врагом иммунитета. Гвоздика является мощным антисептиком. Благодаря высокому содержанию эвгенола она помогает бороться с патогенными микроорганизмами. Можете положить один или два бутона в горячий чай для согревающего эффекта, — пояснила Попова.

Она отметила, что особой эффективностью отличается куркума, в составе которой присутствует сильное противовоспалительное средство. По словам нутрициолога, добавлять ее можно в супы, рагу, йогурт и даже кофе.

Поддержать иммунитет также поможет куркума. Куркумин в ее составе — сильнейшее природное противовоспалительное средство. Добавляйте щепотку в супы, рагу, йогурт и даже кофе. Лучше сочетать с черным перцем — он увеличивает усвоение куркумина многократно. Также осенью лучше употреблять имбирь. Острый вкус обеспечивает гингерол, обладающий согревающим и противовирусным действием, — резюмировала Попова.

Ранее терапевт Анна Хакимова заявила, что куриный бульон может помочь при воспалении во время простуды благодаря содержанию карнозина. По ее словам, блюдо содержит и ряд других полезных микроэлементов.