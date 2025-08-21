Горячие бутерброды с кабачком и колбасой! Батон, супернамазка и в духовку

Горячие бутерброды с кабачком и колбасой! Батон, вкусная намазка и в духовку! Эти бутерброды — идеальный перекус, который покорит всех! Хрустящий батон, расплавленный сыр, ароматная колбаса и сочные овощи с тертым кабачком — просто, вкусно и очень аппетитно.

Ингредиенты

Белый батон — 1 шт. (нарезка)

Колбаса копчёная — 150 г

Сыр голландский — 100 г

Кабачок — 1 шт. (мелко тёртый)

Болгарский перец — 1 шт.

Помидор — 1 шт.

Зелень — по вкусу

Майонез — 2–3 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

Батон нарежьте ломтиками и смажьте каждый майонезом. Смешайте отжатый тертый кабачок с колбасой, перцем, помидорами и тёртым сыром. Кабачок можно также порезать очень тонкими ломтиками. Нанесите эту массу на кусочки батона. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 12–15 минут до золотистой корочки. Перед подачей украсьте зеленью.

Совет: для пикантности добавьте щепотку чесночного порошка в майонез!

