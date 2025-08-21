Горячие бутерброды с кабачком и колбасой! Батон, супернамазка и в духовку

Горячие бутерброды с кабачком и колбасой! Батон, вкусная намазка и в духовку! Эти бутерброды — идеальный перекус, который покорит всех! Хрустящий батон, расплавленный сыр, ароматная колбаса и сочные овощи с тертым кабачком — просто, вкусно и очень аппетитно.
Ингредиенты
- Белый батон — 1 шт. (нарезка)
- Колбаса копчёная — 150 г
- Сыр голландский — 100 г
- Кабачок — 1 шт. (мелко тёртый)
- Болгарский перец — 1 шт.
- Помидор — 1 шт.
- Зелень — по вкусу
- Майонез — 2–3 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу
Приготовление
- Батон нарежьте ломтиками и смажьте каждый майонезом. Смешайте отжатый тертый кабачок с колбасой, перцем, помидорами и тёртым сыром. Кабачок можно также порезать очень тонкими ломтиками.
- Нанесите эту массу на кусочки батона. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 12–15 минут до золотистой корочки. Перед подачей украсьте зеленью.
Совет: для пикантности добавьте щепотку чесночного порошка в майонез!
Ранее мы готовили кабачковый блин с начинкой! Летний завтрак за 15 минут.