Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 06:30

Горячие бутерброды с кабачком и колбасой! Батон, супернамазка и в духовку

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Горячие бутерброды с кабачком и колбасой! Батон, вкусная намазка и в духовку! Эти бутерброды — идеальный перекус, который покорит всех! Хрустящий батон, расплавленный сыр, ароматная колбаса и сочные овощи с тертым кабачком — просто, вкусно и очень аппетитно.

Ингредиенты

  • Белый батон — 1 шт. (нарезка)
  • Колбаса копчёная — 150 г
  • Сыр голландский — 100 г
  • Кабачок — 1 шт. (мелко тёртый)
  • Болгарский перец — 1 шт.
  • Помидор — 1 шт.
  • Зелень — по вкусу
  • Майонез — 2–3 ст. л.
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

  1. Батон нарежьте ломтиками и смажьте каждый майонезом. Смешайте отжатый тертый кабачок с колбасой, перцем, помидорами и тёртым сыром. Кабачок можно также порезать очень тонкими ломтиками.
  2. Нанесите эту массу на кусочки батона. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 12–15 минут до золотистой корочки. Перед подачей украсьте зеленью.

Совет: для пикантности добавьте щепотку чесночного порошка в майонез!

Ранее мы готовили кабачковый блин с начинкой! Летний завтрак за 15 минут.

кабачки
батон
бутерброды
завтраки
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Боец СВО раскрыл, какой уникальный БПЛА ВС РФ могут использовать на фронте
Россиянам рассказали, как можно получить равный зарплате доход
Колоссальные потери ВСУ, уничтожение танков: новости СВО на утро 21 августа
Сколько получают пенсионеры в 2025-м: кому платят меньше, как это исправить
В Госдуме озвучили, когда фельдшеры смогут исполнять обязанности врачей
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 21 августа
Вэнс раскрыл, предоставят ли США гарантии безопасности Украине
В Банке России допустили снижение ключевой ставки до января
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 21 августа: инфографика
Около 50 беспилотников ВСУ попытались атаковать регионы России
«Живут иллюзиями»: экс-министр Австрии обратила внимание на лицемерие ЕС
Промышленное предприятие загорелось в Новошахтинске после атаки ВСУ
Тестировщик матраса, собутыльник, геймер: составлен топ-5 вакансий мечты
Нидерланды пообещали усилить ПВО Украины
Раскрыт важный фактор освобождения Новогеоргиевки в зоне СВО
Добавьте яблоко и имбирь — икра из кабачков станет ресторанной
Поразили Leopard, Т-64, Starlink и 10 авто: успехи ВС РФ к утру 21 августа
Обломки дрона ВСУ приостановили движение поездов в Воронежской области
Жительнице Украины грозит тюрьма за общение с семьей
Очень вкусная шарлотка: никто не верит, что она приготовлена на сковороде!
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Трамп резко прервал антироссийскую речь фон дер Ляйен
США

Трамп резко прервал антироссийскую речь фон дер Ляйен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.