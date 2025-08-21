Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 15:44

Российских чиновников и волонтеров могут пересадить на бронемашины

Путин поручил изучить поставки бронемашин госслужащим некоторых регионов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин поручил Минпромторгу РФ представить предложения о поставках бронеавтомобилей для глав муниципальных образований Новороссии, Донбасса и прилегающих регионов, следует из перечня поручений на сайте Кремля. Кроме того, министерству предстоит подготовить предложения о поставках бронированной и мототехники для нужд оказывающих содействие в вывозе людей с линии боевого соприкосновения волонтерских организаций.

Минпромторгу России подготовить при участии Общероссийского общественного движения «Народный фронт „За Россию“» и представить предложения о поставках бронированных автомобилей для обеспечения работы глав муниципальных образований (глав местных администраций) ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, субъектов РФ, территории которых прилегают к районам проведения специальной военной операции, — говорится в поручении.

Ранее депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что жительницу Вологодской области оштрафовали на 150 тысяч рублей после того, как она оказала поддержку военнослужащим. По его словам, россиянка отправила бойцам СВО груз пиломатериалов, которые предназначались для обустройства блиндажей. Во время погрузки фуры с лесом не учли максимально допустимую нагрузку на каждую ось транспортного средства.

Владимир Путин
бронемашины
бронетехника
волонтеры
чиновники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Столичный блогер может сесть за публичные оскорбления участников СВО
«Огромная плавучая мишень»: в США обругали крейсер «Адмирал Нахимов»
Спасатель назвал роковой фактор для застрявшей в горах Наговицыной
Суд отложил на октябрь вопрос о банкротстве бывшего замглавы Минобороны
Эксперт рассказал, в каких случаях переходить по QR-коду безопасно
Моросящий снегопад и холод до –1? Погода в Москве в сентябре: чего ждать
Буланова может потерять ресторан из-за долгов
Два альпиниста из Ирана пропали в горах Киргизии
В Минобороны раскрыли детали массированных ударов по ВСУ
Лукашенко раскрыл, о чем хочет посоветоваться с Путиным
Серию точных сбросов российских авиабомб на позиции ВСУ сняли на видео
Эпидемиолог рассказал, какой грипп придет осенью в Россию
У бывшего замминистра обороны нашли антикварного «Фауста» Гете
Один из крупнейших банков России оказался под шквалом кибератак
Военкор увидел в новом посте Трампа угрозу новых терактов в России
Продюсер раскрыл, как Пугачева использовала Киркорова ради денег
«Черника» на фронте, огневой мешок для ВСУ: новости СВО на вечер 21 августа
Восьмилетней девочке выкололи глаза и убили из-за «ритуала»
Ракета-носитель «Ангара-1.2» успешно вывела военные спутники на орбиту
Потоки воды снесли мост в Магаданской области
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.