Российских чиновников и волонтеров могут пересадить на бронемашины

Президент России Владимир Путин поручил Минпромторгу РФ представить предложения о поставках бронеавтомобилей для глав муниципальных образований Новороссии, Донбасса и прилегающих регионов, следует из перечня поручений на сайте Кремля. Кроме того, министерству предстоит подготовить предложения о поставках бронированной и мототехники для нужд оказывающих содействие в вывозе людей с линии боевого соприкосновения волонтерских организаций.

Минпромторгу России подготовить при участии Общероссийского общественного движения «Народный фронт „За Россию“» и представить предложения о поставках бронированных автомобилей для обеспечения работы глав муниципальных образований (глав местных администраций) ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, субъектов РФ, территории которых прилегают к районам проведения специальной военной операции, — говорится в поручении.

