Королевская семья Британии: последние новости, почему Миддлтон переезжает

Кейт Миддлтон решила переехать. Какие еще последние новости о королевской семье Великобритании известны сегодня, 21 августа?

Что известно о переезде Миддлтон

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон решила сменить местожительство на фоне сообщений об ухудшении самочувствия, сообщает The Sun.

По данным издания, принц Уильям и Миддлтон планируют в этом году переехать вместе с детьми в особняк Форест-Лодж с восемью спальнями, находящийся в Виндзорском большом парке. Коттедж в георгианском стиле с венецианскими окнами стоит около $21 млн, и он больше, чем тот, в котором они проживают сейчас, уточнил The Sun.

«Виндзор стал для них домом. Однако последние несколько лет, пока они жили в коттедже Аделаида, были действительно трудными временами. Переезд дает им возможность начать все сначала и открыть новую главу. Это возможность оставить позади некоторые из самых неприятных воспоминаний», — рассказал инсайдер.

Что известно о состоянии здоровья Карла III

Король Великобритании Карл III испытывает проблемы со здоровьем и с трудом передвигается по своей резиденции в Норфолке, рассказал Radar Online со ссылкой на источник, близкий к окружению монарха.

«Король ведет тяжелую, но безнадежную борьбу со своей болезнью. Для него это печальный конец, но, как он говорит всем, он изо всех сил старается держаться молодцом», — сказал источник.

По информации Radar Online, Карл III вынужден пользоваться тростью для передвижения и регулярно употребляет виски, чтобы облегчить боль.

Карл III Фото: Cover Images/Global Look Press

Какой конфликт произошел между Миддлтон и Маркл

В феврале 2018 года на королевском форуме произошел напряженный момент между Кейт Миддлтон и Меган Маркл. За кулисами первого совместного выхода «Фантастической четверки» разгорелся конфликт, который стал началом разлада в королевской семье, пишет Mirror.

Дело в том, что Маркл, забыв свою помаду, обратилась к Миддлтон с просьбой одолжить косметику. Меган нанесла средство пальцем, после чего Кейт, по словам очевидцев, сдержанно поморщилась. Этот небольшой инцидент стал символом различий в привычках и взглядах двух женщин.

Принц Гарри позже вспоминал, что этот момент оставил неприятный осадок. Он отметил, что подобные мелочи могли бы вызвать смех, но в тот день ситуация лишь подчеркнула разницу в характерах и подходах к жизни. Гарри также предположил, что Кейт могла чувствовать себя неуверенно, понимая, что теперь ее будут сравнивать с Меган и, возможно, даже противопоставлять, добавил Mirror.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 21 августа: где сбои в РФ

Магнитные бури сегодня, 21 августа: что завтра, риск инфарктов, бессонница

Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 21 августа, фото, видео